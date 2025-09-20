Notícias

PM encontra 1 kg de maconha em Uvaranas após denúncia

PM apreende mais de 1 kg de maconha após denúncia no bairro Uvaranas

Na tarde deste sábado, 20 de setembro, por volta das 16h15, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na rua Padre Denis Quilty, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um veículo em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, o motorista tentou fugir, enquanto um dos passageiros saiu correndo. Durante a perseguição, este indivíduo descartou uma pistola calibre .380, que estava com a numeração suprimida, e 19 munições do mesmo calibre.

Após a ocorrência, a polícia realizou buscas na área e conseguiu apreender uma quantidade significativa de drogas. Foram encontrados aproximadamente 1,3 quilos de maconha, 570 gramas de cocaína e 110 gramas de crack. Além das drogas, os policiais também recolheram quatro balanças de precisão e oito celulares.

Todo o material confiscado foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde as autoridades tomarão as medidas necessárias para dar continuidade ao caso.

