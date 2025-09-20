Coluna travada? Saiba o que evitar para não piorar a situação

Quando a coluna trava, é importante evitar alguns movimentos ou ações que possam piorar o caso, diferente do que muitos pensam.

Cuidar da coluna é essencial para manter a mobilidade, a postura correta e prevenir dores que podem afetar o dia a dia. Uma coluna saudável garante equilíbrio, reduz o risco de lesões e facilita a execução de atividades físicas e profissionais sem desconforto.

Pequenos hábitos diários influenciam diretamente a saúde da coluna, desde a maneira de sentar até o modo de carregar objetos. Além disso, manter músculos fortes e flexíveis ao redor da coluna ajuda a sustentar a coluna vertebral, prevenindo sobrecargas e compensações musculares que geram dor.

Compreender o que prejudica a coluna e adotar práticas preventivas permite melhorar a qualidade de vida, evitar lesões e garantir que a coluna funcione de forma eficiente e segura. Isso pode ser fundamental para evitar novos problemas.

O que evitar se estiver com a coluna travada

Quando a coluna está travada, certos hábitos podem agravar a dor e dificultar a recuperação. Evitar esses comportamentos acelera a melhora e previne lesões mais graves. A seguir, listamos cinco práticas comuns que devem ser evitadas, explicando os riscos de cada uma.

Saiba mais: Sofrendo com refluxo? Saiba como amenizar os efeitos e evitar desconforto

Permanecer sentado por longos períodos

Sentar por muito tempo aumenta a pressão sobre os discos vertebrais, especialmente na região lombar, piorando a tensão muscular e a dor. A falta de movimento compromete a circulação sanguínea e reduz a flexibilidade, dificultando a recuperação.

Levantar peso de forma incorreta

Levantar objetos pesados sem flexionar os joelhos ou sem manter a coluna ereta aumenta a compressão vertebral e pode agravar a travadura. O esforço inadequado também força músculos e ligamentos, causando espasmos e dor intensa.

Dormir em posição inadequada

Dormir em colchão muito mole ou em posições que forçam a curvatura natural da coluna aumenta a rigidez e a dor. Além disso, travesseiros inadequados podem desalinhá-la, gerando desconforto na manhã seguinte. Optar por colchões firmes e travesseiros que sustentem o pescoço ajuda.

Movimentos bruscos ou torções

Girar o tronco rapidamente ou realizar movimentos inesperados pode estressar vértebras e músculos já tensionados, intensificando a dor. Atividades rotineiras, como alcançar objetos altos ou abaixar-se rapidamente, devem ser feitas lentamente e com atenção à postura.

Ignorar sinais de dor

Continuar atividades que causam dor ou desconforto prolongado pode piorar o problema e prolongar a recuperação. Ouvir o corpo e respeitar os limites é fundamental. Pausas estratégicas, repouso relativo e consultas a profissionais especializados ajudam a prevenir complicações e acelerar a melhora da coluna.

Veja mais: Semente de mamão, talo de cenoura: conheça alimentos super saudáveis que você joga fora

Como evitar que a coluna trave novamente

Prevenir travamentos futuros exige hábitos diários que fortalecem e protegem a coluna, além de corrigir posturas inadequadas. A seguir, listamos cinco estratégias essenciais para manter a saúde da coluna de forma eficaz.

Praticar exercícios de fortalecimento: atividades como pilates, alongamentos, musculação e exercícios para o core ajudam a sustentar a coluna e reduzir sobrecarga em vértebras e discos.

Manter postura correta: ao sentar, manter a coluna ereta, ombros relaxados e pés apoiados no chão distribui melhor o peso e evita tensões desnecessárias.

Evitar carregar peso excessivo: distribuir a carga entre os braços, usar mochilas adequadas ou carrinhos de transporte diminui a pressão sobre a coluna e previne lesões.

Alongar-se regularmente: alongamentos diários, especialmente ao acordar ou após longos períodos sentado, aumentam a flexibilidade muscular e reduzem rigidez.

Adotar ergonomia no trabalho: ajustar altura de cadeira, mesa e monitor e organizar o ambiente de forma funcional reduz movimentos repetitivos e esforços desnecessários que prejudicam a coluna.

Veja mais: Autocuidado sem gastos: veja como melhorar sua relação consigo mesma sem pagar nada