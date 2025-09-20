Gasolina com etanol: veja os preços por estado

Em agosto, a nova gasolina E30, que tem 30% de etanol anidro, começou a causar alvoroço no Brasil. Entre as promessas do governo, estava uma redução de até R$ 0,11 por litro, mas a realidade parece ser bem diferente. Após um mês de uso, a expectativa de que economizássemos na bomba não se concretizou como muitos esperavam.

De acordo com a ANP, a média do preço da gasolina caiu levemente, passando de R$ 6,15 em julho para algo entre R$ 6,04 e R$ 6,10 em agosto. Ou seja, no melhor cenário, a economia foi de R$ 0,11, mas na prática, muitos estados viram quedas bem mais discretas. É como quando você espera uma grande promoção e, ao chegar na loja, vê que o desconto é apenas simbólico.

Falando em estados, São Paulo, que tem um dos maiores mercados com mais de 5.000 postos, praticamente não viu mudança de preço: R$ 6,05 para R$ 6,04. No Rio de Janeiro, a diferença foi de apenas três centavos e, no Rio Grande do Sul, um alívio de sete centavos.

Mas nem tudo foram notícias mornas. Rondônia liderou a redução, com uma diminuição de R$ 0,15, passando de R$ 6,83 para R$ 6,68. Enquanto isso, Maranhão e Piauí continuam a ser opções mais em conta, com preços abaixo de R$ 6. Do outro lado da balança, estados como Acre, Roraima e Amazonas ainda registram preços acima de R$ 7, mesmo com variações bem pequenas.

Curiosamente, alguns estados não acompanharam essa tendência de queda. Mato Grosso, por exemplo, viu o preço subir R$ 0,12 e o Rio Grande do Norte teve alta de R$ 0,09. É como pegar a estrada e, ao invés de ver o preço abaixando, você acaba tendo que pagar mais.

Parte dessa confusão nos preços pode ser explicada pelo ICMS, que cada estado cobra de uma forma. Isso e a variação na mistura de etanol, além das margens de lucro das distribuidoras e dos postos, influenciam diretamente no que a gente paga na bomba. Então, enquanto em algumas regiões o preço caiu, em outras subiu, contrariando as expectativas. Além disso, a maior demanda por etanol para a nova mistura pode ter afetado os preços também.

Então, é sempre bom ficar de olho e comparar os preços antes de abastecer. Qualquer centavo faz diferença, principalmente em viagens longas ou para quem roda muito na cidade. Afinal, sempre vale a pena economizar um pouco nas paradas de combustível.