Virada surpreendente de Maria de Fátima na reta final

A reta final do remake de “Vale Tudo”, que está sendo exibido no horário nobre da Globo, traz uma reviravolta surpreendente para a personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. Nos últimos capítulos da trama, que se aproxima do fim, Fátima, que sempre buscou fama e riqueza, aparecerá em uma situação inusitada: trabalhando em uma padaria.

Essas cenas estão programadas para serem exibidas no dia 14 de outubro. Fátima será mostrada entediada, atendendo os clientes com impaciência e olhando constantemente para o relógio. Essa imagem contrasta com o sonho de ostentação e sucesso que ela tanto desejou ao longo da história.

Além disso, Fátima já será mãe de Salvadorzinho, uma homenagem ao avô da criança, que foi interpretado por Antônio Pitanga no início da novela. Mãe e filho viverão na casa de Raquel, personagem de Taís Araújo, e Ivan, interpretado por Renato Góes. Esse casal também está passando por um processo de reconciliação com Fátima na reta final da trama.

A autora Manuela Dias ainda tem três capítulos para decidir o destino de Fátima, uma vez que “Vale Tudo” chega ao fim no dia 17 de outubro. O público está na expectativa para ver se Fátima continuará na padaria ou se, assim como na versão clássica de 1988, terá um final feliz ao lado de César, interpretado por Cauã Reymond, com quem pode se casar e realizar seu sonho de vida luxuosa.

Após o encerramento de “Vale Tudo”, a Globo estará preparando o lançamento de “Três Graças”, uma nova novela criada por Aguinaldo Silva. Esta nova trama busca estabilizar a audiência da faixa das 21h, que tem enfrentado flutuações desde 2022.

O remake de “Vale Tudo” é uma obra de Manuela Dias, em colaboração com outros profissionais do setor. A direção artística ficou a cargo de Paulo Silvestrini, com a direção geral de Cristiano Marques, além de vários co-diretores. O programa vai ao ar de segunda a sábado, às 21h10, logo após o “Jornal Nacional”.