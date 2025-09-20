Volkswagen Nivus Highline tem desconto de R$ 29,9 mil para PcD

O Volkswagen Nivus Highline está com uma oportunidade incrível para quem está na modalidade de vendas diretas, especialmente para pessoas com deficiência. Para quem se enquadra nessa categoria, o carro ganha isenção de impostos, facilitando a aquisição de um automóvel zero km.

Agora, falando sobre o que traz na bagagem, a versão Highline é equipada com uma lista robusta de itens e apresenta um acabamento que realmente faz a diferença. Recentemente, o modelo sofreu um reajuste de R$ 5.200 em relação aos preços de agosto, mas não se preocupe, ele continua oferecendo um bom suporte para o público PcD. A Volkswagen está oferecendo isenção total de IPI e mais um bônus de fábrica nesta versão.

A dica é que a versão Highline 200 TSI tem um preço sugerido de R$ 165.990,00, mas para a galera PcD, esse valor despenca para R$ 136.014,67, resultando em um desconto de R$ 29.975,33. Esse valor pode variar de acordo com a região, cor e opcionais, então é sempre bom consultar a concessionária mais próxima.

Sob o capô, o Nivus Highline mantém o motor 1.0 TSI, que oferece uma potência ótima: até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. E se você adora um câmbio ágil, vai curtir saber que ele vem com um automático de seis marchas e tração dianteira, perfeito para aquelas saídas rápidas no dia a dia.

Em 2025, o Nivus se saiu muito bem nas vendas, com 32.996 unidades emplacadas nos primeiros oito meses. Embora esteja fazendo bonito, ele ainda ficou atrás do Fiat Fastback, que liderou com 36.408 unidades. Mas, o Nivus continua em destaque, especialmente neste novo modelo que mantém as dimensões do anterior.

Falando em espaço, com 4,77 m de comprimento, 1,76 m de largura e um porta-malas que comporta 415 litros, ele é ideal para quem gosta de viajar. No banco traseiro, há saída de ar-condicionado e luz de teto, embora o espaço permaneça um pouco limitado, especialmente para adultos. Para viagens com quatro adultos, ele é confortável, mas mais adequado para casais ou famílias com crianças.

Internamente, o Nivus dá uma renovada na estética, com um visual mais moderno, embora ainda esteja presente os plásticos rígidos que são comuns nos modelos de entrada da marca. A grande novidade no Nivus 2025 é a central multimídia VW Play Connect, com uma tela de 10,1 polegadas e Wi-Fi nativo.

E na estrada, quem dirige o Nivus pode perceber que ele é um compacto ágil. Seu comportamento se aproxima mais de um hatch do que de um SUV, o que faz com que seja divertido de manobrar nas curvas. A suspensão equilibra conforto e estabilidade, enquanto a direção é firme, garantindo uma experiência prazerosa ao volante.

Se você está mesmo a fim de entender mais sobre as condições especiais para PcD e descobrir o que o Nivus tem a oferecer, vale a pena conferir. O carro é uma opção que alia conforto, tecnologia e estilo, tudo isso em um design que chama atenção.