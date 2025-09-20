Hyundai Creta Ultimate PcD com desconto de R$ 29.779 em setembro

O Hyundai Creta Ultimate ganha destaque no mercado, especialmente para quem tem deficiência, oferecendo uma opção de compra bem acessível. Essa versão topo de linha é disponibilizada por meio de vendas diretas, e a grande sacada é que só a cor preta se enquadra no limite de R$ 200 mil, garantindo a isenção de IPI integral. Legal, né? E para deixar as coisas ainda melhores, a Hyundai melhorou seu bônus de fábrica, aumentando os descontos oferecidos na última campanha.

Falando em valores, a versão Ultimate 1.6 Turbo AT costuma sair por R$ 199.590,00 para o público em geral, mas para pessoas com deficiência elegíveis, o preço despenca para R$ 169.811,00. Isso significa uma economia de R$ 29.779! Essa informação foi checada na concessionária Hyundai HMB Green City, em Teresina, então vale a pena dar uma olhada na sua região, já que os valores podem variar.

De acordo com a Fenabrave, no período de janeiro a agosto de 2025, o Creta registrou 45.687 emplacamentos, com o Volkswagen T-Cross liderando esse segmento, e o Toyota Corolla Cross na terceira posição. O Creta é uma escolha cada vez mais popular, e não é à toa. Além dos números de vendas, o que realmente impressiona é o que ele tem sob o capô.

O motor 1.6 turbo a gasolina entrega 193 cavalos de potência e 27 kgfm de torque, com um câmbio automatizado de dupla embreagem que tem sete marchas. Isso proporciona uma experiência de direção fluida, especialmente se você já pegou aquele trânsito intenso ou precisa fazer uma ultrapassagem rápida na estrada.

Ao volante do Creta, você vai notar que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,8 segundos. Isso coloca o SUV em um patamar de performance que chega a rivalizar com modelos mais esportivos, como o Fiat Fastback Abarth. Mas não é só isso; o espaço interno do Creta também é um ponto forte. Com 4,33 metros de comprimento e 2,61 metros de entre-eixos, ele proporciona um conforto excepcional.

No banco de trás, o encosto reclinável e as saídas de ar-condicionado garantem uma viagem agradável para todos, mesmo para quem vai mais apertado no meio. O túnel central é bem baixo, fazendo com que até um terceiro passageiro não se sinta sufocado e o teto alto acomoda bem as pessoas mais altas, algo que todos nós sabemos que é essencial em longas viagens.

E falando em espaço, o Creta tem um porta-malas que comporta 422 litros e um tanque de combustível de 50 litros. Isso é útil para quem gosta de viajar ou simplesmente para o dia a dia, já que evita aquelas paradas constantes nos postos.

Por dentro, o carro é todo charme! O acabamento é impressionante, com duas telas de 10,25 polegadas: uma para a central multimídia e outra para o painel de instrumentos. Tem suporte para Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema Bluelink, que proporciona funções super práticas como o travamento remoto e a climatização à distância do veículo.

Dá para ver que o Hyundai Creta Ultimate veio para conquistar o coração dos motoristas com seu desempenho e versatilidade.