Resumo do episódio de Vale Tudo deste sábado (20/09)

Neste sábado (20/09), a novela “Vale Tudo” apresenta um episódio intenso, marcado por reviravoltas e conflitos entre os personagens. Em uma cena impactante, Odete é atacada enquanto dirige, gerando grande expectativa entre os telespectadores. Essa ação revela a profundidade da rivalidade entre ela e as outras personagens.

Em outro ponto da trama, Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, propõe uma parceria a Ana Clara, com o objetivo de derrubar Odete, vivida por Débora Bloch. Essa aliança promete aquecer ainda mais o enredo, já que as duas personagens têm motivações diferentes, mas um objetivo em comum.

Enquanto isso, Leila, interpretada por um dos papéis centrais, realiza uma descoberta surpreendente: ela encontra uma arma escondida na mala de Marco Aurélio, o que levanta questões sobre a segurança e a confiança entre os personagens.

Além desses acontecimentos, Odete promove Consuêlo, uma figura próxima, ao cargo de assessora da presidência. Essa mudança no poder pode influenciar ainda mais as jogadas políticas da trama. Também nesta semana, Vasco e Lucimar oficializam seu casamento, e o evento traz à tona uma conexão inesperada entre Freitas e Eugênio. Por outro lado, Solange faz uma ameaça a Afonso, exigindo que ele cumpra com seu tratamento, o que adiciona uma camada de tensão pessoal à história.

“Vale Tudo” é um remake da famosa novela dos anos 80, que gira em torno das famílias de Odete Roitman, Raquel e Maria de Fátima. A nova versão mantém a essência da narrativa original, adicionando novos elementos. Os personagens, como César (Cauã Reymond) e Raquel (Taís Araújo), buscam conquistar a audiência com suas complexidades.

Os fãs podem acompanhar “Vale Tudo” de segunda a sábado, sempre às 21h20, logo após o “Jornal Nacional”, na TV Globo. Para quem prefere assistir de forma on-line, a novela também está disponível na plataforma de streaming Globoplay. A trama promete continuar a prender a atenção do público com suas intrigas e reviravoltas.