Stellantis lança bateria que reduz peso de veículos elétricos

A Stellantis está trazendo uma novidade que promete facilitar a vida de quem ama os carros elétricos. O IBIS, que é um sistema de bateria inteligente, é a estrela dessa inovação. Ele combina a bateria, o carregador e o inversor em uma única unidade. O resultado disso? Carros mais leves, eficientes e econômicos!

Recentemente, um protótipo do IBIS foi instalado no Peugeot E-3008, que já está testando seu desempenho nas estradas. Essa tecnologia surgiu de uma colaboração com a Saft, subsidiária da TotalEnergies, e a ideia é simplificar a fabricação dos veículos elétricos. Isso significa menos custos e menos complexidade na produção.

Se você já dirigiu um carro elétrico, sabe que muitos deles têm componentes separados e volumosos, o que pode ser um verdadeiro empecilho. Com o IBIS, a eletrônica de conversão é integrada diretamente à bateria, eliminando cerca de 40 kg do peso do carro e liberando 17 litros de espaço interno. Essa mudança não só melhora a aerodinâmica, mas também dá um gás no desempenho.

A Stellantis garante que essa nova arquitetura aumenta a eficiência energética em 10% e melhora a potência em 15% — tudo isso sem aumentar o tamanho da bateria. E a parte prática? O tempo de recarga cai em até uma hora, facilitando ainda mais o uso diário. Quem já pegou uma rodovia bem cheia sabe como isso faz diferença!

Outro ponto positivo do IBIS é a manutenção. Módulos com problemas podem ser isolados sem precisar parar o carro, e células individuais podem ser substituídas. Isso não só prolonga a vida útil da bateria, mas também torna o sistema mais confiável.

Ned Curic, diretor da Stellantis, comenta que essa simplificação é uma verdadeira inovação. Segundo ele, ao repensar o funcionamento do trem de força elétrico, eles conseguem entregar carros mais acessíveis, leves e eficientes. Isso pode ser um divisor de águas para a mobilidade elétrica!

Atualmente, o projeto está na fase de validação, que começou em junho de 2025. A ideia é testar o desempenho e a confiabilidade em diferentes condições de estrada, com a expectativa de que essa tecnologia chegue aos modelos de produção até o final da década.

E não para por aí! A Stellantis e a Saft enxergam um grande potencial para o IBIS em várias áreas, como transporte ferroviário, marítimo, aeroespacial e até mesmo em data centers. Isso mostra como essa tecnologia pode contribuir para uma eletrificação mais sustentável e versátil, muito além das ruas.

Enquanto o Peugeot E-3008 acumula quilômetros de teste, o IBIS representa uma visão animadora do futuro: veículos elétricos que são mais simples, rápidos para recarregar e, o melhor, mais acessíveis. É um grande passo na direção de tornar a mobilidade elétrica uma realidade ainda mais próxima de todos.