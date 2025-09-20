Ford Ranger Super Duty é lançada na Austrália

A Ford está com grandes novidades para o público australiano: a tão esperada Ranger Super Duty! Se você é apaixonado por picapes, essa vai te deixar empolgado. Projetada para encarar qualquer trabalho pesado, ela promete unir força, tecnologia e um ótimo desempenho em off-road. Sem dúvida, é a Ranger mais robusta já feita, especialmente voltada para quem precisa de um veículo realmente forte e durável.

Falando sobre design, o modelo chega com três opções de carroceria — Cabine Simples, Super Cab e Cabine Dupla. Para te deixar ainda mais impressionado, todas as versões são equipadas com um potente motor V6 3.0 turbodiesel, entregando 207 cv e um torque incrível de 61,2 kgfm. A transmissão automática de 10 marchas, junto com a tração integral permanente, garante segurança e suavidade para encarar qualquer terreno, entre um passeio agradável e uma estrada cheia de desafios.

Quando você olhar para essa picape, vai perceber o quão robusta ela é. O chassi reforçado, as rodas de aço e os pneus off-road de 33 polegadas tornam a Ranger Super Duty até 300 kg mais pesada que a Ranger XLT comum. Com uma altura do solo de 299 mm e ângulos de ataque e saída de 36,3° e 29,3°, ela consegue atravessar terrenos difíceis e até se aventurar em águas de até 850 mm de profundidade. Um verdadeiro monstro das trilhas!

E se precisar puxar algo pesado, vai adorar saber que a capacidade de reboque chega a 4.500 kg, quase o dobro da Ranger convencional. A carga útil varia de 1.825 kg a 1.982 kg, dependendo da configuração da cabine. Uma funcionalidade interessante é a balança integrada que mostra em tempo real o peso da carga na central multimídia, ajudando na hora de transportar.

Dentro da cabine, o foco é na durabilidade e na tecnologia. Com um painel digital de 8 polegadas e uma tela vertical de 12 polegadas, você vai ter acesso ao Sync 4, Apple CarPlay e Android Auto sem fios. A versão Cabine Dupla acomoda até cinco pessoas, enquanto as outras versões têm espaço para quatro e duas, respectivamente. E para aqueles que adoram a pegada rústica, o piso de vinil e os bancos em tecido reforçado fazem questão de ressaltar o lado utilitário da picape.

Se você costuma pegar as estradas de terra ou precisa se aventurar mais longe, fique tranquilo: o pacote off-road vem completo, com diferenciais blocantes tanto dianteiro quanto traseiro e modos de condução selecionáveis. Com um tanque de 130 litros e proteção extra no chassi, essa picape está pronta para qualquer desafio.

E como se não bastasse, a Ford também oferece três pacotes de acessórios — Fazenda, Trabalho e Aventura. Eles incluem itens como bandeja reforçada, guincho e suporte para equipamentos, perfeitos para quem precisa do carro para o dia a dia no campo ou para aquelas escapadas radicais. Os preços desses acessórios variam bastante, de US$ 7.251 a US$ 21.294.

Por último, mas não menos importante, os itens de segurança são de primeira: Controle de Cruzeiro Adaptativo, Frenagem de Emergência Autônoma, monitoramento de ponto cego e uma câmera de 360°. Tudo isso reforça a robustez do Super Duty, garantindo segurança em qualquer situação.

Por falar em preços, na Austrália começa em US$ 82.990 para a cabine simples e pode ultrapassar US$ 90.000 dependendo das opções. E, infelizmente, por enquanto não tem previsão de chegar ao Brasil ou Estados Unidos, deixando os fãs da picape na expectativa. É uma pena, mas quem sabe um dia possamos apreciar essa belezura bem de perto!