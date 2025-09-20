Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo Fipe

Até o dia 19 de setembro, a Honda CG 160 mostrou que continua no topo das motos mais vendidas do Brasil, somando incríveis 31.031 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 10% em relação a agosto. Não é à toa que ela é a preferida dos brasileiros — é aquela moto confiável que muitos escolhem para encarar o dia a dia com estilo e praticidade.
Logo atrás, na segunda colocação, está a Honda Biz, que não fica para trás e registrou 16.252 emplacamentos, uma alta de 11% se comparado ao mês anterior. Se você já andou de Biz, sabe como ela é ágil e perfeita para o trânsito urbano.
Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que vendeu 14.657 unidades e teve um impressionante aumento de 26%. Essa pequena é ideal para quem busca economia e praticidade, perfeita para quem precisa se deslocar rapidamente.
Ranking das Motos Mais Vendidas
Na quarta posição, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 12.626 unidades emplacadas e um crescimento de 14%. É uma ótima opção para quem busca um pouco mais de robustez e versatilidade. E não podemos esquecer da Sport 110i, que fecha o top cinco com 7.470 vendas, sendo a única entre as mais procuradas que não é da marca Honda, mas mesmo assim, conquistou seu espaço.
Logo após, em sexto lugar, temos a Yamaha YBR 150, que emplacou 5.507 motos, um aumento de 5% em relação ao mês anterior. O que faz essa moto ser tão querida? Conforto e um motor que entrega um bom desempenho.
A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 4.106 unidades vendidas, perfeita para quem busca um pouco mais de potência. Já a Honda PCX 160 segue firme em oitavo, com 3.443 vendas, ideal para quem quer praticidade e um estilo diferenciado.
Em nono lugar, fica a Yamaha Fazer 250, com 3.146 unidades vendidas, um modelo que une desempenho e economia. E, para fechar o top 10, a Shineray XY 125 conquista espaço com 3.089 unidades emplacadas.
Ranking das Motos Mais Vendidas em Setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|31.031
|2º
|Honda Biz
|16.252
|3º
|Honda Pop 110i
|14.657
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|12.626
|5º
|Sport 110i
|7.470
|6º
|Yamaha YBR 150
|5.507
|7º
|Honda CB 300F
|4.106
|8º
|Honda PCX 160
|3.443
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.146
|10º
|Shineray XY 125
|3.089
Essas informações sobre as motos mais vendidas foram produzidas com dados da Fenabrave e mostram como o mercado está sempre em movimento. Se você é um amante de motos, fica fácil entender por que tantas pessoas escolhem esses modelos para suas aventuras sobre duas rodas.