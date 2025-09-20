Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo Fipe

As motos mais vendidas até dia 19 de setembro de 2025
Até o dia 19 de setembro, a Honda CG 160 mostrou que continua no topo das motos mais vendidas do Brasil, somando incríveis 31.031 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 10% em relação a agosto. Não é à toa que ela é a preferida dos brasileiros — é aquela moto confiável que muitos escolhem para encarar o dia a dia com estilo e praticidade.

Logo atrás, na segunda colocação, está a Honda Biz, que não fica para trás e registrou 16.252 emplacamentos, uma alta de 11% se comparado ao mês anterior. Se você já andou de Biz, sabe como ela é ágil e perfeita para o trânsito urbano.

Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que vendeu 14.657 unidades e teve um impressionante aumento de 26%. Essa pequena é ideal para quem busca economia e praticidade, perfeita para quem precisa se deslocar rapidamente.

Ranking das Motos Mais Vendidas

Na quarta posição, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 12.626 unidades emplacadas e um crescimento de 14%. É uma ótima opção para quem busca um pouco mais de robustez e versatilidade. E não podemos esquecer da Sport 110i, que fecha o top cinco com 7.470 vendas, sendo a única entre as mais procuradas que não é da marca Honda, mas mesmo assim, conquistou seu espaço.

Logo após, em sexto lugar, temos a Yamaha YBR 150, que emplacou 5.507 motos, um aumento de 5% em relação ao mês anterior. O que faz essa moto ser tão querida? Conforto e um motor que entrega um bom desempenho.

A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 4.106 unidades vendidas, perfeita para quem busca um pouco mais de potência. Já a Honda PCX 160 segue firme em oitavo, com 3.443 vendas, ideal para quem quer praticidade e um estilo diferenciado.

Em nono lugar, fica a Yamaha Fazer 250, com 3.146 unidades vendidas, um modelo que une desempenho e economia. E, para fechar o top 10, a Shineray XY 125 conquista espaço com 3.089 unidades emplacadas.

Ranking das Motos Mais Vendidas em Setembro de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16031.031
Honda Biz16.252
Honda Pop 110i14.657
Honda NXR 160 Bros12.626
Sport 110i7.470
Yamaha YBR 1505.507
Honda CB 300F4.106
Honda PCX 1603.443
Yamaha Fazer 2503.146
10ºShineray XY 1253.089

Essas informações sobre as motos mais vendidas foram produzidas com dados da Fenabrave e mostram como o mercado está sempre em movimento. Se você é um amante de motos, fica fácil entender por que tantas pessoas escolhem esses modelos para suas aventuras sobre duas rodas.

