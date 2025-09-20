Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo Fipe

Até o dia 19 de setembro, a Honda CG 160 mostrou que continua no topo das motos mais vendidas do Brasil, somando incríveis 31.031 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 10% em relação a agosto. Não é à toa que ela é a preferida dos brasileiros — é aquela moto confiável que muitos escolhem para encarar o dia a dia com estilo e praticidade.

Logo atrás, na segunda colocação, está a Honda Biz, que não fica para trás e registrou 16.252 emplacamentos, uma alta de 11% se comparado ao mês anterior. Se você já andou de Biz, sabe como ela é ágil e perfeita para o trânsito urbano.

Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que vendeu 14.657 unidades e teve um impressionante aumento de 26%. Essa pequena é ideal para quem busca economia e praticidade, perfeita para quem precisa se deslocar rapidamente.

Ranking das Motos Mais Vendidas

Na quarta posição, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 12.626 unidades emplacadas e um crescimento de 14%. É uma ótima opção para quem busca um pouco mais de robustez e versatilidade. E não podemos esquecer da Sport 110i, que fecha o top cinco com 7.470 vendas, sendo a única entre as mais procuradas que não é da marca Honda, mas mesmo assim, conquistou seu espaço.

Logo após, em sexto lugar, temos a Yamaha YBR 150, que emplacou 5.507 motos, um aumento de 5% em relação ao mês anterior. O que faz essa moto ser tão querida? Conforto e um motor que entrega um bom desempenho.

A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 4.106 unidades vendidas, perfeita para quem busca um pouco mais de potência. Já a Honda PCX 160 segue firme em oitavo, com 3.443 vendas, ideal para quem quer praticidade e um estilo diferenciado.

Em nono lugar, fica a Yamaha Fazer 250, com 3.146 unidades vendidas, um modelo que une desempenho e economia. E, para fechar o top 10, a Shineray XY 125 conquista espaço com 3.089 unidades emplacadas.

Ranking das Motos Mais Vendidas em Setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 31.031 2º Honda Biz 16.252 3º Honda Pop 110i 14.657 4º Honda NXR 160 Bros 12.626 5º Sport 110i 7.470 6º Yamaha YBR 150 5.507 7º Honda CB 300F 4.106 8º Honda PCX 160 3.443 9º Yamaha Fazer 250 3.146 10º Shineray XY 125 3.089

Essas informações sobre as motos mais vendidas foram produzidas com dados da Fenabrave e mostram como o mercado está sempre em movimento. Se você é um amante de motos, fica fácil entender por que tantas pessoas escolhem esses modelos para suas aventuras sobre duas rodas.