Resgate da “princesinha do crime” acontece durante o dia

Resgate de Presa em São Paulo Mobiliza Polícia

Na manhã de quinta-feira, 18 de setembro, Rafaela Sampaio Camorim, conhecida como "Princesinha do Crime", foi resgatada do Centro de Progressão Penitenciária Feminino "Doutora Marina Marigo Cardoso de Oliveira", localizado no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ela é a suspeita líder de uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo e estava cumprindo uma pena de 12 anos.

O resgate ocorreu por volta das 12h, quando um agente penitenciário foi rendido ao abrir o portão da unidade. Um casal, que estava à espreita, aproveitou a oportunidade para libertar Rafaela, que seria trasladada para um regime fechado.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e iniciou buscas na região para encontrar os responsáveis pelo resgate e recapturar a detenta. Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) anunciou que abriu um procedimento interno para investigar as circunstâncias do ocorrido.

Rafaela foi detida em 2022 na cidade de São Bernardo do Campo e, desde então, vinha sendo apontada como uma das líderes de sua organização criminosa. Caso as autoridades não consigam recapturá-la rapidamente, a onda de crimes envolvendo roubos de veículos de luxo pode ser intensificada na região.

As investigações prosseguem em busca de informações que ajudem a esclarecer o caso e a localizar os fugitivos. A situação reforça a necessidade de medidas mais rigorosas na segurança das unidades prisionais.