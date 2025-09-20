Geely EX2 é avistado no Brasil para rivalizar com BYD Dolphin

O mercado dos carros elétricos no Brasil vai esquentar ainda mais com a chegada do Geely EX2. Esse hatch compacto entra para brigar com nomes já conhecidos, como o BYD Dolphin e o Ora 03. Com um design moderno, boa autonomia e tecnologias que estão na crista da onda, o EX2 quer conquistar os motoristas urbanos.

Depois de lançar o SUV EX5 em julho, a Geely parece estar acelerando sua estratégia por aqui. Na China, o modelo é conhecido como Geome Xingyuan e já está fazendo sucesso, até superando concorrentes da BYD em vendas neste ano.

O que esperar do Geely EX2

Em solo brasileiro, o hatch será batizado de EX2. A expectativa para o preço gira em torno de R$ 150 mil, bem alinhado ao BYD Dolphin, que inicia sua trajetória comercial a partir de R$ 149.990. Recentemente, o carro foi flagrado em Curitiba (PR), mostrando que está quase pronto para as ruas.

A escolha de Curitiba não é apenas sorte. São José dos Pinhais, onde a Renault tem uma fábrica, será crucial para a produção local. Geely e Renault estão estudando um acordo para fabricar carros chineses no Brasil a partir de 2027. Tanto o EX2 quanto o EX5 estão entre os candidatos fortes para essa nova fase, assim como outras marcas chinesas, como a BYD.

Medidas e design

O Geely EX2 tem 4,14 m de comprimento e uma distância entre-eixos de 2,65 m, oferecendo um porta-malas de 375 litros, mais um espaço adicional de 70 litros sob o capô. Essas medidas são parecidas com o Fiat Argo, mas o EX2 promete um espaço interno mais generoso. O visual é bem futurista, com faróis LED afilados, lanternas horizontais na traseira e rodas que podem chegar até 20 polegadas.

Interior e tecnologia

Entrando no carro, o interior mistura sofisticação com praticidade. Um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 14,6 polegadas são muito bem-vindos, além de uma iluminação ambiente em LED que dá um toque especial. Dependendo da versão, você ainda terá bancos dianteiros com aquecimento, carregador por indução, câmera de 540º e um sistema de alerta para pedestres. Para quem dirige bastante, esses autênticos mimos fazem toda a diferença!

Especificações mecânicas

Na parte mecânica, o EX2 terá duas opções de motorização: uma versão de entrada com 78 cv e velocidade máxima de 125 km/h, e outra mais potente com 114 cv, alcançando 135 km/h. As baterias, fornecidas pela CATL, variam entre 30,1 kWh (com autonomia de 310 km) e 40,2 kWh (com até 410 km de autonomia). Ambas as opções são ideais para quem faz deslocamentos urbanos e viagens curtas, além de permitir recargas rápidas.

O hatch elétrico não vai deixar nada a desejar, trazendo um pacote completo de assistências, como piloto automático adaptativo, frenagem de emergência e estacionamento automático. Com a sua estreia confirmada para breve, o Geely EX2 promete ser uma das opções mais equilibradas em termos de preço, tecnologia e autonomia no segmento dos compactos elétricos.