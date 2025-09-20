Fiat Cronos Drive 1.3 MT tem desconto de R$ 23,3 mil para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.3 MT, que já faz parte da linha 2026, está com uma super promoção que vale a pena conferir. Durante este mês de setembro, rola uma campanha especial para as vendas diretas, permitindo que pessoas com deficiência (PcD) adquiram esse modelo com uma baita isenção de impostos, como o ICMS e o IPI. Mesmo com a transmissão manual, este carro é uma das melhores opções custo-benefício da categoria.

O preço sugerido para o público geral é de R$ 112.490, mas para PcD o valor salta para R$ 89.155. Isso significa um desconto de R$ 23.335! Incrível, não é? Mas vale lembrar que esses valores podem variar de acordo com a região e outros detalhes, como cor e opcionais.

Detalhes do Motor e Desempenho

O Cronos Drive 1.3 MT é equipado com o motor 1.3 Firefly aspirado de quatro cilindros. O que isso significa na prática? Pois é, ele entrega até 107 cv de potência e 13,6 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Se você optar pela gasolina, os números caem um pouco para 98 cv e 13,2 kgfm. Isso é bastante interessante se você se preocupa com desempenho nas estradas e consumo.

Equipamentos e Conforto

Este modelo vem muito bem equipado. Tem ar-condicionado, direção elétrica e vidros elétricos nas quatro portas. Ah, e não podemos esquecer do sensor de pressão dos pneus e da tela multimídia de sete polegadas, que vai deixar seu dia a dia mais conectado. Para quem costuma carregar os filhos, há entradas USB para os bancos traseiros. Os faróis são em full LED e as rodas de 15” vêm com calotas, um charme à parte!

Espaço Interno e Porta-Malas

Dentro do Cronos, o espaço pode ser um pouco apertado para quem está na frente, especialmente se você é mais alto. Algumas pessoas podem sentir que os joelhos encostam no console central. Mas quem fica atrás pode relaxar um pouco mais, já que o conforto aumenta. Dois adultos com até 1,75 m estão bem acomodados, mas para três, o ideal é reorganizar bem.

O porta-malas também se destaca, com 525 litros de capacidade. Contudo, a abertura do compartimento pode ser um pouquinho estreita, então tenha isso em mente ao carregar itens maiores.

Quadro de Vendas

A movimentação de vendas do Fiat Cronos tem sido interessante. Entre janeiro e agosto de 2025, foram emplacadas 17.842 unidades, produção que ainda fica atrás de rivais como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus, que somaram respectivamente 24.682 e 29.300 unidades. Mas não se deixe levar apenas por números: a relação custo-benefício e o conforto são grandes atrativos para quem opta pelo Cronos.

Fiat Cronos Drive 1.3 MT para PcD em setembro de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Drive 1.3 MT R$ 112.490,00 R$ 89.155,00 R$ 23.335,00

Agora é a sua vez de conferir de perto esse sedan que tem tudo para te agradar!