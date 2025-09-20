David Junior entra para o elenco de Coração Acelerado na Dança dos Famosos

A Globo iniciará as gravações de sua nova novela das 19h, intitulada Coração Acelerado, em outubro. A trama, que mistura romance, drama e o mundo da música sertaneja, está prevista para estrear em janeiro de 2026. As filmagens ocorrerão em locais emblemáticos de Goiás, trazendo uma combinação única de ficção e realidade, com cenários que refletem a rica cultura brasileira.

Entre os atores confirmados, está David Junior, conhecido por seu papel como Sirlei na novela “Mania de Você”. Ele irá atuar em Coração Acelerado, enquanto também participa do quadro “Dança dos Famosos”, aumentando sua visibilidade na emissora. A informação foi divulgada por uma jornalista de um veículo de comunicação.

A protagonista da novela será a jovem Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Ela terá como mãe a personagem Janete, vivida por Leticia Spiller. O elenco contará ainda com nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond, Daniel de Oliveira, e muitos outros, prometendo uma variedade de personagens e histórias.

As gravações começarão em Alto Paraíso de Goiás, uma cidade conhecida por suas belezas naturais. Os pontos altos das filmagens incluem o Jardim de Maytrea e o Mirante Maytrea, cenários que serão usados em sequências emocionantes, como as cenas de motocicleta da protagonista. Para garantir a segurança nas cenas mais arriscadas, a produção contará com a ajuda de dublês e drones para captar as imagens aéreas.

Outro importante cenário será a cidade histórica de Pirenópolis, famosa por sua arquitetura colonial. A Igreja Nosso Senhor do Bonfim será um dos locais onde acontecerão apresentações musicais das personagens Agrado e Janete, aproveitando a atmosfera tradicional com seus casarões antigos e ruas de pedra. As filmagens no estado devem se estender por aproximadamente três semanas, reunindo uma boa parte do elenco.

Assim como outras produções recentes dessa faixa horária, Coração Acelerado explorará a riqueza da música popular brasileira como elemento central da narrativa. O enredo envolverá rivalidades familiares, paixões proibidas e disputas de poder, criando uma identificação com o público ao retratar o universo sertanejo. O projeto é desenvolvido pela mesma equipe que trabalhou em novelas de sucesso, com o objetivo de valorizar a diversidade e a representatividade no elenco.

A expectativa é de que a nova novela se torne uma das grandes atrações de 2026, mantendo a tradição da Globo de unir dramaturgia e cultura popular de maneira impactante.