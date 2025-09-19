Números consolidados de 18 de setembro de 2025

Na manhã do dia 18 de setembro de 2025, a RedeTV! registrou números preocupantes em sua audiência. Os programas matutinos da emissora tiveram baixa performance, com mais de seis horas seguidas apresentando índices de audiência que estavam praticamente em zero, conhecido no meio como "traço".

Durante a tarde, o SBT obteve seu melhor desempenho com a reprise da novela "Maria do Bairro", que chamou a atenção dos telespectadores. A situação da atração "Aqui Agora", que está perto de ser cancelada, se manteve na quarta colocação, embora difícil de manter essa posição diante da concorrência.

Outro ponto a ser destacado foi a primeira parte do "Cidade Alerta", que encurtou sua audiência por causa da baixa visibilidade da novela "A Escrava Isaura". Esta situação fez com que o "Fofocalizando" superasse o programa de notícias no ranking de audiência durante aquele horário.

Abaixo estão os números de audiência dos principais programas exibidos na TV na data mencionada:

Hora 1 : 4,0

: 4,0 Bom Dia SP : 8,8

: 8,8 Bom Dia Brasil : 9,4

: 9,4 Encontro com Patrícia Poeta : 6,8

: 6,8 Mais Você : 6,8

: 6,8 SP1 : 10,0

: 10,0 Globo Esporte : 9,9

: 9,9 Jornal Hoje : 11,0

: 11,0 Edição Especial: Terra Nostra : 12,3

: 12,3 SPTV : 14,8

: 14,8 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,8

: 17,8 Êta Mundo Bom! : 20,6

: 20,6 SP2 : 22,0

: 22,0 Dona de Mim : 22,1

: 22,1 Jornal Nacional : 24,1

: 24,1 Vale Tudo : 25,2

: 25,2 Estrela da Casa : 12,4

: 12,4 This is Us: Histórias de Família : 6,8

: 6,8 Jornal da Globo : 5,4

: 5,4 Conversa com Bial : 3,8

: 3,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8

Dentre os programas matutinos de outras emissoras, destaca-se o "Balanço Geral Manhã" com uma audiência de 1,9, seguido pelo "Fala Brasil" e "Hoje em Dia", ambos com 4,2. A novela "A Escrava Isaura" não conseguiu chamar a atenção e teve apenas 3,4 pontos.

No SBT, "Maria do Bairro" se destacou na tarde com 3,7 pontos, enquanto o programa "Aqui Agora" alcançou 2,1 pontos, com a expectativa do seu cancelamento aumentando.

Por fim, os dados de audiência são importantes, pois um ponto na medição de audiência em 2025 corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são cruciais para o mercado publicitário, que utiliza esses números para planejar suas estratégias.