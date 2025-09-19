Jaecoo lança SUV híbrido de 605 cv no Brasil

O Jaecoo 8 chegou para marcar presença no mercado europeu de SUVs, e a expectativa é grande. Com impressionantes 4,82 metros de comprimento, o carro promete conforto em qualquer estrada, mas também se sai bem em terrenos mais desafiadores. Sem ser exatamente um fora-de-estrada, ele se coloca como uma opção premium para quem não quer abrir mão do estilo nem da performance.

O interior é bem elaborado, e a marca traz diversas opções de motorização, chegando a até 605 cv. Ele deve desembarcar na Itália no início de 2026, embora os preços ainda sejam um mistério. Para quem não sabe, a Jaecoo já está presente no Brasil com o Jaecoo 7, um SUV híbrido plug-in que vem fazendo sucesso.

Design Familiar

Quando a gente olha para o Jaecoo 8, logo perceba que é um modelo da família. Seu design adota os traços que caracterizam a marca, mas com um toque a mais. A frente imponente, marcada pela grade de lâminas verticais, chama atenção. As linhas são nítidas e bem definidas, indo até a traseira, onde a faixa de luz conecta as lanternas.

Esse SUV foca no espaço interno, então seu teto é mais tradicional, quase paralelo ao solo. Isso garante mais conforto para os passageiros e espaço para bagagem, algo que quem viaja com família ou amigos valoriza de verdade.

Conforto Interno

Entrar no Jaecoo 8 é como ser abraçado por conforto. A sensação de espaço é incrível, com uma distância entre eixos de 2,8 metros que faz toda a diferença. Os passageiros viajam sem reclamar! Para quem precisa de mais lugares, há a opção de sete assentos, sendo que os bancos extras se ajustam bem ao porta-malas, deixando tudo em ordem quando não estão em uso.

Uma novidade interessante é que o Jaecoo 8 optou por um painel mais clean, deixando um pouco de lado a ideia de muitos botões. Com duas telas de 12,3 polegadas, ele apresenta todas as informações de forma prática, quase discreta. A qualidade dos materiais e a montagem chamam a atenção, e não parece que chegaram para causar apenas impacto visual.

PHEV ou Combustão?

Sobre as motorações, ainda não está confirmado o que estará disponível no mercado italiano. Mas é bem provável que o Jaecoo 8 chegue com um conjunto plug-in de 605 cv, combinando um motor 1.5 a gasolina e dois elétricos. Essa opção deve oferecer mais de 100 km de autonomia apenas no modo elétrico e tração nas quatro rodas.

Se a preferência for por um motor a gasolina convencional, há também um modelo com cerca de 280 cv disponível em alguns países.

Então, ao que tudo indica, o Jaecoo 8 é uma alternativa interessante para quem busca um SUV espaçoso, confortável e com opções de motorização modernas. E quem já enfrentou um trânsito complicado sabe como cada detalhe pode fazer a diferença na experiência ao volante.