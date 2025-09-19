HBO exibe penúltimo episódio de “Máscaras de Oxigênio”

Neste domingo, 21 de setembro, vai ao ar o penúltimo episódio da minissérie “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” na plataforma HBO Max e no canal HBO. A trama, que atraiu a atenção do público por sua abordagem direta e sensível sobre a epidemia de HIV/AIDS no Brasil durante os anos 1990, promete muitas emoções e reviravoltas.

A narrativa gira em torno de personagens que enfrentam dilemas de vida ou morte em meio a uma crise de saúde, onde a urgência do medicamento AZT é um tema central. Esse remédio é crucial para a recuperação de muitos pacientes e, sem ele, as consequências podem ser devastadoras. Yara, interpretada por Ícaro Silva, e Joana, vivida por Bruna Linzmeyer, entram em uma missão arriscada para manter o contrabando de AZT, garantindo que o medicamento chegue a quem mais precisa.

Enquanto isso, o personagem Nando, interpretado por Johnny Massaro, se encontra em um momento decisivo de sua vida. Apoiado por Raul e Lea, Nando decide revelar sua orientação sexual e sua condição de saúde, buscando abrir um diálogo importante sobre o tema. No entanto, essa coragem traz à tona novos perigos, pois denuncias anônimas ameaçam o esquema de contrabando e a saúde de muitos.

A sinopse oficial do episódio destaca que, após a morte de Paka, Yara e Joana se tornam as novas responsáveis pelo contrabando de medicamentos. Nando, por sua vez, fica fragilizado pela falta de AZT e faz a escolha de expor sua vida pessoal, um ato que pode impactar não só sua saúde, mas a de outros que vivem a mesma realidade.

A produção é uma coprodução entre a HBO e Morena Filmes, contando com a direção de Marcelo Gomes e Carol Minêm, e roteiros de Leonardo Moreira e Patrícia Corso. O elenco é formado por nomes renomados da tevê brasileira, incluindo Johnny Massaro, Ícaro Silva e Bruna Linzmeyer.

Novos episódios da série serão lançados todos os domingos, abordando temas relevantes como preconceito, saúde pública e os desafios na luta por direitos, trazendo à tona questões que ainda são urgentes na sociedade atual.