Festival de teatro de Dourados volta após 6 anos com bom público

Festival Internacional de Teatro de Dourados Reúne Espetáculos Gratuitos Até o Dia 27 de Setembro

O Festival Internacional de Teatro de Dourados teve seu início na última quarta-feira, dia 18 de setembro, e promete agitar a cidade até o próximo dia 27. Após seis anos sem ser realizado, o evento contará com mais de 15 atrações, trazendo performances de grupos teatrais de diversas partes do país, todas com acesso gratuito ao público.

A abertura do festival aconteceu no Auditório Central da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e esteve marcada pelo espetáculo "In On It", apresentado pelos atores Fernando Eiras e Emílio de Mello. Na mesma noite, a peça "Seco", do grupo Fulano di Tal, lotou o Núcleo de Artes Cênicas e refletiu sobre as experiências humanas durante a pandemia.

Gil Esper, coordenador de Cultura da UFGD e do festival, expressou sua alegria ao recomeçar o evento, destacando a importância das pessoas envolvidas na realização do festival. "Voltamos depois de seis anos porque todos aqui são fundamentais para o nosso processo", disse ele, recebendo aplausos do público.

Jones Dari Goettert, reitor da UFGD, ressaltou que o festival faz parte das comemorações pelos 20 anos da universidade, destacando seu papel promotor de arte e cultura. Gisela Melo, secretária municipal de Cultura, também comentou sobre a parceria com a Prefeitura e a importância do festival para a comunidade.

Programação do Festival

Na sexta-feira, dia 19, a programação continua no Núcleo de Artes Cênicas da UFGD. Às 19h30, o poeta Emmanuel Marinho, um dos idealizadores do festival, fará uma apresentação livre. Na sequência, às 20h30, o grupo Fulano di Tal reapresentará a peça "Seco", recomendada para maiores de 14 anos.

Emmanuel Marinho expressou sua felicidade em retornar ao festival, lembrando que ele foi um dos responsáveis por sua criação em 2009. "O público sempre abraçou esse evento com entusiasmo. É um marco cultural para a cidade", afirmou o artista.

Os atores de "Seco", Edner Gustavo e Douglas Caetano, também comentaram sobre a profundidade das discussões trazidas pela peça e a importância do festival como espaço de encontro e compartilhamento entre artistas e o público.

O Festival Internacional de Teatro de Dourados segue até o dia 27 de setembro, trazendo arte e oportunidades de reflexão para a comunidade.