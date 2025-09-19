Fiat 0km pode ser assinado a partir de R$ 1.723 mensais

A Fiat, sempre atenta às tendências do mercado, deu um passo interessante com o lançamento do Fiat por Assinatura. Agora, você pode alugar um dos seis modelos da marca em planos que vão de 12 a 36 meses. Essa ideia não é completamente nova, já que, em 2021, a Fiat tinha lançado o Flua!, um serviço de assinatura em parceria com a Jeep. Mas agora, a abordagem está mais flexível, permitindo que você escolha entre franquias de 1.000, 1.500 ou 2.000 quilômetros por mês.

Os valores mensais variam bastante, de R$ 1.723 a R$ 4.144, dependendo do modelo e da quantidade de quilômetros que você precisa. O que é fenomenal é que nesse valor já estão inclusos IPVA, documentação, emplacamento, manutenção periódica e assistência 24 horas. Além disso, você pode incluir motoristas adicionais sem custos extras, o que é uma mão na roda!

Vamos dar uma olhada nos modelos disponíveis no sistema de assinatura da Fiat?

Fiat Mobi Like 1.0 MT 2026

Mensalidade: entre R$ 1.723 e R$ 1.994.

O Mobi Like traz um motor 1.0, três cilindros, que vai de 71 a 75 cv, dependendo do combustível. A transmissão é manual de 5 velocidades.

Itens de série: inclui ar-condicionado, direção elétrica e rodas de aço aro 14”.

Planos de assinatura:

12 meses: R$ 1.723 (1.000 km), R$ 1.866 (1.500 km), R$ 1.978 (2.000 km).

R$ 1.723 (1.000 km), R$ 1.866 (1.500 km), R$ 1.978 (2.000 km). 24 meses: R$ 1.723 (1.000 km), R$ 1.866 (1.500 km), R$ 1.978 (2.000 km).

R$ 1.723 (1.000 km), R$ 1.866 (1.500 km), R$ 1.978 (2.000 km). 36 meses: R$ 1.737 (1.000 km), R$ 1.883 (1.500 km), R$ 1.994 (2.000 km).

Fiat Argo Drive 1.0 MT 2026

Preço: entre R$ 2.028 e R$ 2.402.

O Argo também vem com motor 1.0, gerando até 75 cv. Os itens de série incluem direção elétrica e ar-condicionado.

Planos de assinatura:

12 meses: R$ 2.131 (1.000 km), R$ 2.239 (1.500 km), R$ 2.402 (2.000 km).

R$ 2.131 (1.000 km), R$ 2.239 (1.500 km), R$ 2.402 (2.000 km). 24 meses: R$ 2.048 (1.000 km), R$ 2.162 (1.500 km), R$ 2.319 (2.000 km).

R$ 2.048 (1.000 km), R$ 2.162 (1.500 km), R$ 2.319 (2.000 km). 36 meses: R$ 2.028 (1.000 km), R$ 2.194 (1.500 km), R$ 2.265 (2.000 km).

Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 MT 2026

Preço: entre R$ 2.212 e R$ 2.599.

Com motor 1.3 de 107 cv, a Strada é uma ótima escolha para quem precisa de um carro robusto e versátil.

Planos de assinatura:

12 meses: R$ 2.295 (1.000 km), R$ 2.516 (1.500 km), R$ 2.599 (2.000 km).

R$ 2.295 (1.000 km), R$ 2.516 (1.500 km), R$ 2.599 (2.000 km). 24 meses: R$ 2.212 (1.000 km), R$ 2.432 (1.500 km), R$ 2.516 (2.000 km).

R$ 2.212 (1.000 km), R$ 2.432 (1.500 km), R$ 2.516 (2.000 km). 36 meses: R$ 2.212 (1.000 km), R$ 2.392 (1.500 km), R$ 2.464 (2.000 km).

Fiat Toro 1.3 T270 Endurance AT 2026

Preço: entre R$ 3.707 e R$ 4.405.

A Toro é perfeita para quem busca conforto e potência, com motor turbo de 176 cv.

Planos de assinatura:

12 meses: R$ 3.867 (1.000 km), R$ 4.059 (1.500 km), R$ 4.405 (2.000 km).

R$ 3.867 (1.000 km), R$ 4.059 (1.500 km), R$ 4.405 (2.000 km). 24 meses: R$ 3.784 (1.000 km), R$ 3.975 (1.500 km), R$ 4.322 (2.000 km).

R$ 3.784 (1.000 km), R$ 3.975 (1.500 km), R$ 4.322 (2.000 km). 36 meses: R$ 3.707 (1.000 km), R$ 4.025 (1.500 km), R$ 4.144 (2.000 km).

Com esse leque de opções, a Fiat por Assinatura surge como uma alternativa interessante para quem quer dirigir um carro novo sem as amarras da compra. Além disso, quem já encarou uma viagem longa ou um dia de trabalho intenso sabe o quanto pode ser prático contar com um carro que se adapta ao seu estilo de vida, não é mesmo?