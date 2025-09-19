Ram detalha o desenvolvimento da Dakota – Fipe Carros

A Ram está voltando com tudo para o segmento de picapes médias no Brasil, trazendo a nova Dakota, prevista para 2026. Esse nome é icônico e evoca memórias de uma época em que a Dakota fez sucesso nas estradas. Agora, com um design moderno e tecnologia avançada, ela promete bater de frente com rivais como a Chevrolet S10 e a Ford Ranger.

O início desse lançamento foi marcado pela apresentação da Dakota Nightfall Concept, uma mostra do que vem por aí. Esse modelo conceito, criado pela equipe da Stellantis no Brasil, combina força e linhas bem definidas, trazendo a essência da marca Ram de volta às picapes.

Design Chamativo

Quem vê a frente da Nightfall Concept não consegue deixar de notar a grade imponente e os faróis de LED. O desenho traz uma certa agressividade que se destaca. E aqueles detalhes em LED que conectam os faróis à grade? Um verdadeiro toque de modernidade que faz a gente imaginar como essa picape ficará nas estradas brasileiras.

Produzida no hub de picapes da Stellantis em Córdoba, Argentina, a Dakota vai compartilhar uma plataforma com a Fiat Titano, mas com uma identidade própria. Isso significa que, mesmo com algumas peças em comum, ela terá acabamentos e características que a diferenciam. Lanternas de LED e uma tampa de caçamba com mola a gás são alguns exemplos que prometem agradar.

Interior Sofisticado

No interior, a Dakota parece ter tudo o que um motorista moderno deseja. Ela traz um painel digital duplo, um console central espaçoso, além de carregamento por indução. O seletor de câmbio giratório é um detalhe que, com certeza, traz um ar de sofisticação e modernidade, deixando a cabine bem mais prática. Quem passou horas no trânsito sabe como o conforto de um bom interior faz toda a diferença.

Variedade de Versões

A nova Dakota chegará em duas versões: a Big Horn e a Laramie Night Edition. Ambas contarão com um potente motor 2.2 turbodiesel de 200 cv, câmbio automático de 8 marchas e tração 4×4. Essa combinação promete um desempenho que une força e conforto, ideal para quem busca uma picape robusta, mas que não decepciona no dia a dia.

Flexibilidade e Futuro

Um dos pontos interessantes é a plataforma STLA Frame, que trará flexibilidade para futuras versões a combustão, híbridos ou até elétricos. Isso significa que a Dakota poderá evoluir junto com o mercado, sem perder sua robustez. Apesar da capacidade de carga e reboque não ser tão alta quanto a da 1500, ela promete ter um desempenho competitivo.

Nos Estados Unidos, a estratégia envolverá provavelmente uma cabine dupla e um nome diferente. Por lá, estima-se que o preço parta de US$ 30 mil, o que deverá atrair muita gente que busca uma picape média sem querer gastar uma fortuna.

Essa nova Dakota é parte de um investimento de US$ 385 milhões da Stellantis, mostrando que a Ram quer retomar seu espaço com força no mercado de picapes médias. Com o lançamento marcado para o primeiro trimestre de 2026, as expectativas estão lá em cima, principalmente em relação à tecnologia, design e a tradição que a marca representa.