Fiat inicia serviço de assinatura de carros 0km a partir de R$ 1.723

A Fiat, grande líder de vendas aqui no Brasil, decidiu inovar com o Fiat por Assinatura, um serviço que promete facilitar a vida dos apaixonados por carros. A ideia é bem simples: você aluga um modelo da marca sem aquelas burocracias que ninguém gosta. É possível fechar o negócio de forma online ou nas concessionárias, e as opções de planos são bem flexíveis, variando entre 12, 24 ou 36 meses.

Esse programa vem para substituir o antigo Flua!, que foi lançado em 2021. Agora, você tem mais liberdade para escolher entre franquias de 1.000, 1.500 ou 2.000 km por mês. As mensalidades ficam entre R$ 1.723 e R$ 4.144, dependendo do carro e do plano que você escolher. É uma ótima forma de ter um carro novo por um preço que se encaixa no seu bolso.

O que está incluso? Praticamente tudo! O valor já abrange IPVA, documentação, emplacamento, manutenção periódica e assistência 24 horas. E a boa notícia é que você pode ter condutores ilimitados. Afinal, quem não gosta de poder compartilhar o volante com amigos ou familiares, né?

Seis modelos estão disponíveis nesse novo serviço, então tem opções para todos os gostos! Você pode optar por hatchs como o Mobi Like e o Argo Drive, picapes como a Strada Endurance e a Freedom cabine dupla, além dos SUVs híbridos como o Pulse e o Fastback Audace, que já vêm com motor T200 Hybrid.

Por exemplo, o Fiat Mobi Like 1.0 MT 2026 tem mensalidade que varia de R$ 1.723 a R$ 1.994, dependendo da franquia escolhida. O Fiat Argo Drive 2026 varia entre R$ 2.028 e R$ 2.402, e a Strada Endurance Cabine Plus 1.3 MT 2026 fica entre R$ 2.212 e R$ 2.599. A lógica aqui é bem parecida em todos os planos, permitindo que você ajuste de acordo com o seu uso.

Frederico Battaglia, VP da Fiat e Abarth para a América do Sul, destaca que esse serviço oferece economia, praticidade e transparência. Ele afirma: “O cliente dirige um carro novo, sabe quanto vai pagar e ainda evita surpresas com manutenção.” Isso é música para os ouvidos dos motoristas que preferem um planejamento financeiro tranquilo.

Está pensando em como é dirigir um carro novinho? O Fiat por Assinatura está disponível em todo o Brasil, tornando fácil para você ter um carro novo sem complicações. Para mais informações e para contratar o seu, é só ir ao site da Fiat.