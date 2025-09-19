Nova picape da VW, baseada na Tiguan, deve ser híbrida até 2028

A Volkswagen está apostando alto no mercado brasileiro e, durante os testes em São Paulo, vimos uma das suas novas jogadas. Um veículo que parece ser apenas um Tiguan, mas que esconde um projeto promissor: uma picape intermediária que promete entrar com força na briga com as concorrentes como a Ford Maverick, Fiat Toro e Ram Rampage.

Essa picape ainda não tem nome oficial, mas já foi avistada em várias ocasiões, e as fotos recentes foram divulgadas pelo perfil @placaverde. O que está sendo testado é uma versão do Tiguan, mas com uma altura do solo aumentada e um pouco mais longa, servindo como “mula” para o novo modelo.

Uma coisa as pessoas podem notar rapidamente é que essa picape não será uma versão do conceito Tarok que foi mostrado no Salão do Automóvel de 2018. As proporções são diferentes, e a suspensão traseira parece ser de eixo rígido com feixe de molas, muito mais semelhante à utilização em picapes médias como a Fiat Strada. A VW parece disposta a dar uma resposta à Fiat, que aposta numa suspensão independente. Até a bitola do eixo dianteiro parece um pouco exagerada em relação ao SUV, o que pode dar um charme especial ao futuro modelo.

Depois de testar uma carroceria em cima do Virtus, agora a picape está utilizando a estrutura do Tiguan para avaliar a nova plataforma MQB Hybrid. Essa plataforma traz muitos avanços, incluindo a possibilidade de eletrificação e sistemas ADAS, que oferecem recursos de assistência ao motorista. Para quem já está acostumado com a praticidade e a tecnologia de carro moderno, essas melhorias são sempre bem-vindas.

Uma curiosidade: esses protótipos, conhecidos como “mulas de testes”, já têm muita coisa que vai estar na versão final, como motor e suspensão, mas ainda estão usando uma carroceria provisória do Tiguan para facilitar os testes.

Falando de operações, em setembro, a Volkswagen anunciou que a produção do T-Cross em São José dos Pinhais (PR) está parada até o fim do mês. Isso não é um problema, é apenas uma pausa programada para adequações na linha de produção, que receberá investimentos de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, sendo R$ 3 bilhões apenas para a planta no Paraná.

Com uma trajetória impressionante de mais de 3 milhões de veículos produzidos na fábrica paranaense, a VW está se preparando para uma nova fase. O foco será na nova plataforma MQB Hybrid, que permitirá não só modelos elétricos, mas também veículos ainda mais robustos e modernos. A estreia do T-Roc com motorização eletrificada pode ser um sinal do que está por vir.

Se você é apaixonado por picapes e SUVs, pode esperar grandes novidades da Volkswagen em breve!