Globo mantém Camarote no BBB 26 e busca novos famosos

O Big Brother Brasil 26 está se preparando para sua nova edição, que estreia em janeiro de 2026 sob a apresentação de Tadeu Schmidt. A TV Globo decidiu manter a popular estratégia do grupo Camarote, que é composto por celebridades convidadas. Essa abordagem tem se mostrado eficaz em engajamento nas redes sociais e atraído a atenção do mercado publicitário.

Segundo informações, uma lista com 15 famosos está sendo analisada pela produção do programa. Entre eles estão a funkeira MC Carol, o ator Lucas Leto, a atriz Klara Castanho e a cantora Simaria Mendes. Embora ainda não tenham recebido convites oficiais, é provável que sejam contatados em breve.

Por outro lado, Klara Castanho já antecipou sua recusa. Em suas redes sociais, a atriz explicou que não participará do reality porque tem dois compromissos de trabalho como protagonista em produções que coincidem com o período do programa.

Além das celebridades, a Globo também está selecionando os participantes do grupo Pipoca, que será formado por anônimos. Até agora, já foram registradas quase 100 mil inscrições em todo o Brasil, e metade das visitas seletivas já foram concluídas, com maior destaque para as regiões Sul e Nordeste.

A produção do programa está realizando um tour por diversas capitais do Brasil desde o início do segundo semestre, seguindo o modelo de edições anteriores. Cidades como Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador já foram visitadas. Para setembro, novas etapas estão programadas para Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

O processo seletivo deve ser finalizado até o início de outubro, quando serão escolhidos os candidatos que terão a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa desde 2022, continua se preparando para mais uma temporada. Recentemente, ele compartilhou com seus fãs que passou por um implante capilar, o que gerou bastante conversa entre seus seguidores.