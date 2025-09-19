Verstappen apoia contratação de Bortoleto pela Sauber

Gabriel Bortoleto está em alta nas discussões do paddock da Fórmula 1, especialmente agora que o GP de São Paulo se aproxima. O garoto brasileiro, que lidera a Fórmula 2 e já foi campeão da Fórmula 3 em 2022, ganhou a atenção até de nomes de peso, como o tricampeão Max Verstappen e Oscar Piastri, que saíram em defesa de sua possível contratação pela Sauber — a futura equipe da Audi.

Bortoleto briga por uma vaga na Sauber campeã, concorrendo com pilotos como Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Kevin Magnussen. É uma disputa acirrada e cheia de expectativas. Quem sabe a jornada do brasileiro comece aqui, não é mesmo?

Durante a coletiva de imprensa antes do GP, Oscar Piastri, que hoje brilha na McLaren, elogiou Bortoleto e fez uma comparação com seu próprio percurso em 2022. Ele se lembrou da dificuldade em garantir uma vaga na F1 e expressou o desejo de que Bortoleto não passe pelas mesmas incertezas.

Piastri destacou como os resultados de Bortoleto merecem uma chance na Fórmula 1. “Quando você alcança esse tipo de performance, é justo ter a oportunidade de pilotar um carro da F1. Eu experimentei a frustração de não conseguir um assento, então, para o bem dele, espero que isso não aconteça”, comentou.

Ele enfatizou que se estivesse na posição da Sauber, já teria garantido Bortoleto, pensando no futuro da equipe. Afinal, com as grandes mudanças de regulamento previstas para 2026, é essencial que novos pilotos tenham tempo para se adaptar ao carro e à equipe. “Um ano de aprendizado pode ser incrível para se sentir mais preparado e confortável quando a nova fase começar”, concluiu Piastri.

Então, fica a expectativa para ver como essa história vai se desenrolar. O que você acha? Já imaginou ver Bortoleto competindo entre os grandes da F1?