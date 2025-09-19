Ford Ranger mais robusta lança na Austrália e não chega ao Brasil

A Ford lançou na Austrália a nova Ranger Super Duty, uma picape que veio para ostentar o título de mais robusta da linha. Essa belezura é feita para o trabalho pesado, mostrando que não veio pra brincadeira. Com um chassi reforçado, suspensão parruda e uma capacidade de reboque que supera até a F-150 de entrada, a Ranger Super Duty promete ser a parceira ideal para quem precisa de força e resistência.

Começamos pelo seu quadro estrutural reforçado. Essa picape tem suportes de suspensão mais resistentes e um eixo traseiro preparado para encarar as condições mais severas do outback australiano. E, como segurança nunca é demais, a proteção inferior inclui chapas de aço para resguardar os componentes mecânicos, fundamentais em terrenos acidentados. Quem já passou por um caminho de chão batido sabe como uma picape robusta faz toda a diferença.

O modelo vem com rodas de oito parafusos, com parafusos mais grossos, suportando cargas maiores. Os pneus são off-road de 33 polegadas, muito parecidos com os da Ranger Raptor, garantindo aderência em qualquer terreno. Além disso, ela é ligeiramente mais alta e larga que a versão de performance, com até 30 cm de vão livre do solo. Sem contar o ângulo de ataque de 36,3° na configuração Single-Cab Chassis, que a torna perfeita para trilhas desafiadoras.

Sob o capô, você vai encontrar um motor V6 3.0 turbodiesel. Ele entrega 207 cv, que é um pouco menos do que a Ranger normal, mas ainda assim, o torque de 61,2 kgfm vai te levar aonde você precisar. O câmbio é automático de 10 marchas, e a melhor parte? Essa máquina consegue rebocar impressionantes 4.500 kg, quase duas toneladas a mais que a Ranger convencional, e chega a competir até com a F-150 básica nessa capacidade. E na caçamba, ela carrega até 1.981 kg, com uma balança integrada que mostra o peso da carga em tempo real na central multimídia — bem prático, não é?

Falando em modos de condução, a Ranger Super Duty vem equipada com diferenciais blocantes dianteiro e traseiro e contém várias opções, como Normal, Eco, Reboque e até modos específicos para lama, areia e rocha. Ah, e um snorkel de série para aventuras em terrenos alagados. O tanque de combustível tem capacidade para 130 litros, para você não precisar se preocupar em abastecer toda hora em uma expedição longa.

Por dentro, o conforto e a tecnologia têm espaço garantido. Ela traz um painel digital de 8 polegadas e uma tela de multimídia vertical de 12 polegadas com sistema Sync 4, além de Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Com todo esse equipamento, só falta um café para você se sentir em casa enquanto dirige!

Na Austrália, os preços começam em cerca de R$ 291 mil para a versão Single-Cab e podem chegar a R$ 345 mil com alguns opcionais.

Infelizmente, não há previsão de que a Ford Ranger Super Duty chegue ao Brasil. Então, por enquanto, a gente vai ter que admirar essa potência de longe e sonhar com as aventuras que ela poderia proporcionar por aqui.