Pintura de Bentley custa mais que um VW T-Cross 0km

Você já imaginou dirigir um carro que muda de cor enquanto você acelera? Pois é, essa ideia futurística já virou realidade e começa a brilhar nos modelos de ultra-luxo. A Bentley trouxe essa novidade com o Ombré by Mulliner, um acabamento de pintura que promete transformar a aparência dos carros de forma única.

O Flying Spur é o primeiro a estrear essa tecnologia, que faz a cor passar de um lindo Azul Topázio para um Azul Windsor profundo. O resultado é simplesmente espetacular: a transição de cores cria um efeito visual que faz o carro parecer uma obra de arte em movimento. Se você já pegou uma estrada e prestou atenção nas mudanças de luz e cor ao longo do caminho, sabe como isso pode impactar a experiência.

Cada transição é elaborada com extrema atenção e carinho por artesãos na fábrica da Bentley em Crewe, na Inglaterra. Pode acreditar, são quase 60 horas de trabalho minucioso para garantir que cada detalhe esteja perfeito. É quase como fazer uma pintura à mão, cada veículo acaba se tornando único.

Não se trata apenas de um verniz

Outra coisa interessante é que a Bentley oferece combinações de cores como Sunburst Gold com Orange Flame e Tungsten com Onyx, todas pensadas para evitar nuances indesejadas e garantir uma aparência homogênea. Cada tipo de tinta reage de forma diferente, então, não tem como dois carros serem iguais. É a essência da exclusividade!

Luxo hoje, mas e amanhã?

Agora, vamos falar de preços. O que temos aqui é um produto para quem tem mais de R$ 1 milhão para gastar em um carro. O acabamento Ombré pode adicionar uns impressionantes R$ 120 mil ao preço final. Isso é mais caro que um Volkswagen T-Cross zerinho!

A grande questão é: será que algum dia essa tecnologia poderá chegar a veículos mais acessíveis, como um Fiat Pulse ou um Renault Kardian? Com a evolução das técnicas de pintura automatizada, não é tão louco imaginar que, no futuro, essa opção esteja disponível por apenas alguns milhares de reais.

É verdade que muitos motoristas brasileiros têm um certo receio de apostar em cores vibrantes. Mas, se houvesse a possibilidade de ter um carro que muda de cor, você escolheria essa pintura exclusiva? E quanto estaria disposto a pagar por isso? As opções são fantásticas, e quem sabe um dia a gente não vê carros customizados assim pelas ruas?