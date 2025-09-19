Comer à noite faz mal? Saiba a verdade sobre alguns mitos da alimentação

Muitas pessoas acreditam em alguns mitos sobre alimentação que acabaram ficando comuns com o tempo, mas podem acabar sendo prejudiciais.

A alimentação sempre despertou dúvidas, opiniões divergentes e crenças populares que passam de geração em geração. Muitas vezes, essas ideias parecem verdades absolutas porque fazem parte do senso comum e são repetidas sem questionamento.

No entanto, quando analisadas de forma científica, várias dessas afirmações não encontram respaldo na realidade. Seguir recomendações equivocadas pode colocar em risco a saúde, além de atrapalhar o equilíbrio nutricional e causar frustrações em quem busca hábitos mais saudáveis.

É fundamental compreender que mitos relacionados à alimentação, embora difundidos, podem gerar decisões ruins no dia a dia. Por isso, identificar quais informações são corretas e quais não passam de suposições se torna indispensável para quem deseja cuidar da saúde de forma segura e eficiente.

Estes são os maiores mitos sobre alimentação que você acreditou

Ao longo do tempo, diferentes crenças sobre alimentação se popularizaram e conquistaram espaço em dietas da moda, redes sociais e até em conversas cotidianas. No entanto, a ciência comprova que muitas dessas ideias não passam de mitos que confundem mais do que ajudam.

Conhecer a verdade por trás de cada uma delas possibilita escolhas mais saudáveis, sem exageros ou restrições desnecessárias. Veja a seguir oito dos mitos mais comuns e entenda por que não devem ser seguidos.

1. Comer à noite faz mal

Muitas pessoas acreditam que qualquer refeição feita depois das 20h resulta em ganho de peso imediato. Esse mito surgiu porque, durante a noite, o corpo reduz a atividade física e o gasto calórico diminui. No entanto, não é o horário que define se um alimento engorda.

Na verdade, é o excesso de calorias consumidas ao longo do dia. Se a refeição noturna for equilibrada e composta por opções leves, não haverá prejuízo. Portanto, é possível jantar sem culpa, desde que se mantenha moderação e equilíbrio.

2. Carboidratos devem ser eliminados da dieta

Outro mito muito repetido afirma que carboidratos são inimigos da saúde e devem ser totalmente excluídos. No entanto, esse nutriente fornece a principal fonte de energia para o corpo e o cérebro. O problema não está no carboidrato em si.

Ele está na escolha de versões refinadas e no consumo exagerado. Priorizar alimentos integrais, como arroz integral, batata-doce e aveia, garante energia de forma mais saudável e contribui para o bom funcionamento do organismo.

3. Água durante as refeições engorda

Muitos acreditam que beber água junto com as refeições prejudica a digestão e provoca ganho de peso. A ciência, porém, mostra que o líquido auxilia na mastigação e ajuda a dissolver os alimentos, sem comprometer a absorção de nutrientes.

Beber água em pequenas quantidades durante as refeições pode até favorecer a saciedade, evitando exageros alimentares. O único cuidado deve ser evitar volumes excessivos de líquidos, que podem causar desconforto gástrico.

4. Ovo aumenta o colesterol de forma perigosa

Durante muito tempo, o ovo foi visto como vilão da alimentação por causa de sua quantidade de colesterol. Hoje, os estudos indicam que o consumo moderado de ovos não aumenta o risco de doenças cardíacas.

Na verdade, ele fornece proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais essenciais. Além disso, a gema contém colina, substância importante para o cérebro. Assim, incluir ovos de forma equilibrada na rotina pode ser altamente benéfico para a saúde.

5. Pão integral não engorda

Existe a ideia de que substituir o pão branco pelo integral permite comer sem restrições. No entanto, apesar de mais nutritivo, o pão integral também possui calorias que, em excesso, levam ao ganho de peso.

A diferença é que ele contém fibras que aumentam a saciedade e auxiliam o funcionamento do intestino ao longo do tempo. Dessa forma, o pão integral pode ser melhor opção, mas continua exigindo consumo moderado.

6. Comer frutas à vontade não prejudica

As frutas são fontes ricas de vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm frutose, um tipo de açúcar natural. Consumidas em excesso, podem elevar a ingestão calórica e dificultar o controle do peso. Isso não significa que devem ser evitadas, mas sim equilibradas ao longo do dia.

7. Alimentos diet sempre ajudam no emagrecimento

Muitos produtos diet são vistos como aliados do emagrecimento, mas essa não é sua função principal. Eles foram criados para atender pessoas com restrições específicas, como diabéticos. Muitas vezes, alimentos diet apresentam maior quantidade de gordura ou calorias para compensar o açúcar.

8. Pular refeições emagrece mais rápido

Um dos mitos mais perigosos é acreditar que pular refeições acelera o emagrecimento. Na prática, essa estratégia pode gerar efeito contrário. Quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o corpo reduz o gasto de energia e aumenta a sensação de fome, favorecendo exageros na refeição seguinte.

