Toyota Yaris Cross 2026 inicia pré-reserva de R$ 5 mil a R$ 10 mil

O Toyota Yaris Cross 2026 chegou ao Brasil para preencher a lacuna deixada pelos modelos Yaris hatch e sedã, e promete ser uma opção bastante competitiva. Ele vai encarar feras do mercado, como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. O grande apelo do Yaris Cross é unir tamanho, tecnologia e confiabilidade.

Produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross é feito sobre a plataforma DNGA-B, que é mais econômica, e isso resulta em um SUV brasileiro com dimensões generosas. Ele mede 4,31 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,62 metros, além de um porta-malas espaçoso com 471 litros. Isso é muito conveniente para quem gosta de viajar ou precisa de espaço para a família.

Motor e Versões

Então, se você é fã de um motor que entrega um desempenho confiável, o Yaris Cross traz um 1.5 Flex aspirado de quatro cilindros, o mesmo que conhecemos do Etios. Ele é combinado com um câmbio automático CVT, o que deve ajudar bastante na fluidez das trocas de marcha, especialmente em paradas e arranques no trânsito, algo que qualquer motorista que enfrenta o dia a dia em grandes cidades valoriza.

Além da versão convencional, tem a XRX Hybrid, que mistura o motor a combustão de ciclo Atkinson com um motor elétrico, adaptado para ser flexível aqui no Brasil. Isso promete um equilíbrio entre potência e economia, perfeito para quem quer aliar desempenho e redução de custos com combustível.

As versões que chegam ao mercado são a XR, XRE e a XRX, todas a combustão, além do híbrido. O conjunto híbrido, por exemplo, entrega cerca de 113 cv de potência combinada, o que deve agradar a uma boa gama de motoristas.

Conforto e Tecnologia

O acabamento do Yaris Cross prioriza a simplicidade, utilizando principalmente plásticos duros e tecidos nas portas dianteiras. Mas não pense que isso significa que ele deixa a desejar! O modelo vem com painel digital, pacote ADAS, e um prático freio de estacionamento eletrônico. Essa combinação é pensada para trazer praticidade, conforto e segurança, tudo em um pacote que não pesa muito no bolso.

Na parte de segurança, o Yaris Cross conquistou cinco estrelas nos testes do ASEAN NCAP, o que é uma boa validação para quem está de olho em proteção, seja para adultos, crianças ou até motociclistas. Esse resultado é especialmente relevante, considerando as polêmicas que surgiram sobre fraudes em alguns testes.

Preços e Garantia

Embora os preços ainda não tenham sido confirmados oficialmente, estimativas apontam que o Yaris Cross deve custar entre R$ 130 mil e R$ 185 mil. Para quem está interessado, a pré-reserva varia entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. E tem mais! A Toyota promete até dez anos de garantia para quem fizer as revisões na rede autorizada, o que é uma grande vantagem.

Com um investimento de R$ 1,63 bilhão nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, o Yaris Cross 2026 é uma jogada audaciosa da Toyota no mercado de SUVs compactos. O modelo busca oferecer um espaço interno maximizado, uma lista de equipamentos atraente e um custo de manutenção que vale a pena, visando conquistar o coração do motorista brasileiro.