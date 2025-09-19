“Mãe” estreia na Record após sucesso no Globoplay e GNT

A Record anuncia o retorno de novelas turcas com a estreia de "Mãe" (Anne) no dia 13 de outubro. A trama, que será exibida às 21h, logo após o Jornal da Record, traz a atriz Cansu Dere, conhecida no Brasil por suas performances em sucessos como "Ezel" e "Sila".

A escolha de lançar "Mãe" é estratégica, já que ocorrerá na mesma semana em que a Globo encerra sua novela "Vale Tudo" e inicia "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva. Com isso, a Record busca atrair o público do horário nobre e aumentar sua audiência.

Originalmente lançada na Turquia em 2016, "Mãe" ganhou destaque no Brasil ao ser incluída no serviço de streaming Globoplay em 2023 e depois exibida pelo GNT, canal do Grupo Globo, em 2024. Na Record, a novela segue o sucesso de "Força de Mulher", outra produção turca que se tornou um fenômeno de audiência durante sua exibição como "tapa-buraco" na faixa nobre.

Sinopse de "Mãe"

A história de "Mãe" gira em torno de Zeynep Güneş, uma jovem fotógrafa que se vê insatisfeita e aceita um trabalho temporário como professora. Em sua nova função, ela conhece Melek, uma aluna que enfrenta sérias dificuldades em casa, com uma mãe fragilizada e um padrasto abusivo. Tocada pela situação da menina, Zeynep decide fugir com Melek e cria-la como filha.

A versão brasileira da novela terá aproximadamente 160 capítulos, adaptando a narrativa original para se adequar ao formato da televisão aberta.

Próxima Novela: "Iludida"

Após "Mãe", a Record também planeja estrear "Iludida" (Sadakatsiz), que traz novamente Cansu Dere no papel principal. A história segue Asya Yilmaz, uma médica que descobre que seu marido, Volkan Arslan, a traiu por dois anos com uma jovem chamada Derin. A partir dessa revelação, Asya embarca em uma jornada de vingança e superação.

"Iludida" foi exibida na Turquia entre 2020 e 2022, com duas temporadas e 78 episódios, mas na versão da Record, a trama poderá se estender para cerca de 149 capítulos, adaptando-se ao sabor do público brasileiro.