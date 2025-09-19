Hyundai adota estratégia da Toyota e Ram em nova picape para EUA

Há pouco tempo, divulgamos uma novidade bem interessante: a Hyundai e a General Motors estão fazendo uma parceria para trazer uma picape média ao Brasil. Essa belezura vai dar as caras primeiro com o emblema da Hyundai, lá por 2028, e depois terá uma versão Chevrolet. Mas calma, que essa não é a única novidade da Hyundai nesse segmento.

Enquanto aqui no Brasil as gigantes estão juntas, nos Estados Unidos, a história é um pouco diferente. Por lá, a Hyundai está preparando uma picape média exclusivamente para o mercado norte-americano. A ideia é semelhante ao que a Toyota faz com a sua Hilux e a Tacoma, algo que pode trazer um frescor ao mercado de picapes por lá.

### A Nova Picape na Terra do Tio Sam

Essa nova picape da Hyundai deve chegar com motorização eletrificada e uma capacidade de reboque que vai encantar os motoristas americanos. E para quem não sabe, capacidade de reboque é algo muito valorizado lá, assim como os motores turbodiesel são aqui. A novidade vai seguir um formato sobre chassi, fugindo do padrão monobloco que a Santa Cruz traz atualmente.

Ainda estamos no campo das especulações, mas há muita expectativa sobre um trem de força eletrificado, talvez um híbrido. E, com sorte, a picape pode ter a Kia Tasman como inspiração. Essa belezura tem um tamanho bem interessante: 5,41 m de comprimento e 3,27 m de distância entre-eixos. Imagine o espaço!

### O Futuro Eletrificado

A Hyundai já anunciou planos de lançar modelos elétricos a partir de 2027, e quem sabe essa nova picape não entre nos planos. Eles falam de um alcance impressionante de mais de 965 km, o que significa que você pode viajar tranquilamente sem medo de ficar na estrada.

Quando a picape estrear nos Estados Unidos, vai enfrentar concorrentes pesados, como a Toyota Tacoma e a Ford Ranger. E, claro, não dá para esquecer da Chevrolet Colorado e da GMC Canyon, ambas da GM. Muita gente no mercado fica de olho também na Ram, que já revelou planos de lançar uma picape média exclusiva até o final de 2027.

### A Parceria no Brasil

Falando sobre o Brasil, a parceria entre General Motors e Hyundai já está a todo vapor. O que se sabe até agora é que a primeira picape a chegar será média, com a fabricação sob a responsabilidade da Chevrolet. Mas atenção: ela vai estrear no mercado com o nome da Hyundai! A rivalidade vai ser grande, competindo com nomes como VW Amarok, Toyota Hilux e a famosa Ford Ranger. A chegada está prevista para 2028.

Além dessa picape média, há planos para uma picape intermediária, trazendo um porte compatível com a Fiat Toro e a Ford Maverick. Esse modelo substituirá a Chevrolet Montana, que não teve o sucesso esperado. A Hyundai vai entrar no jogo cuidando do design e de algumas configurações.

Essas movimentações no mercado de picapes estão trazendo uma nova expectativa e muitas opções para quem ama pegar a estrada.