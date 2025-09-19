Motorista recusa etilômetro após colisão em PG

Acidente no Bairro Oficinas Durante a Madrugada

Um acidente de trânsito ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18) no bairro Oficinas, em Ponta Grossa. A colisão envolveu dois veículos: um Fiat Argo e um Chevrolet Ônix.

De acordo com informações locais, o Fiat Argo estava trafegando pela rua Raimundo Correia, enquanto o Chevrolet Ônix seguia pela avenida Visconde de Mauá no momento do choque. Na área do acidente, havia um semáforo que estava intermitente.

O motorista do Fiat Argo não sofreu ferimentos e optou por não fazer o teste do bafômetro. Já o condutor do Chevrolet Ônix sofreu uma leve contusão no braço, mas não foi necessário atendimento médico.

Agentes do Trânsito Viário compareceram ao local para registrar a ocorrência e orientar o fluxo de veículos após o acidente.

A situação do trânsito na região foi controlada, e não há informações sobre outras vítimas.