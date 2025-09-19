Presidência ganha carros elétricos e carregadores da GM e WEG

O Brasil deu um passo histórico ao formar o primeiro comboio presidencial do mundo com veículos 100% elétricos. Essa iniciativa não só destaca o país na onda da sustentabilidade, como também mostra que a eletrificação já chegou até à política.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam quatro modelos do Chevrolet Blazer EV. Esses SUVs foram cedidos pela General Motors em regime de comodato por um ano, e essa parceria pode ser renovada. É legal ver como esses carros, além de serem bem equipados, trazem uma pegada ecológica positiva!

A entrega rolou em Brasília e teve a presença de Fábio Rua, que é vice-presidente da GM para a América do Sul. Ele mencionou que essa adoção é um marco inédito na descarbonização da frota governamental. E, para quem vive na correria do dia a dia, ter um carro elétrico na garagem deve criar uma nova perspectiva sobre mobilidade.

Para que os Blazer EV sejam usados diariamente, a parceira WEG implementou uma infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto. Essa instalação inclui dois carregadores convencionais (AC) e um carregador rápido (DC), facilitando o abastecimento dos veículos elétricos.

E quanto ao preço? Cada Blazer EV custa cerca de R$ 503 mil, totalizando mais de R$ 2 milhões na frota presidencial. Esse modelo foi lançado em 2024 e combina um alto desempenho, com um interior espaçoso e uma autonomia que pode chegar a 481 km. Para quem já se preocupou com a bateria no meio do trânsito, isso é um alívio.

O Blazer EV traz um motor elétrico traseiro com 347 cv, que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. Sua bateria de 102 kWh pode ser recarregada rapidamente, atingindo 80% da carga em cerca de 40 minutos nos carregadores rápidos.

Outras marcas também estão contribuindo para essa mudança na frota. A BYD, por exemplo, já emprestou modelos como o Tan e o Dolphin Plus para o governo em anos anteriores, incluindo novos carros para órgãos como STJ e TCU.

Com essas parcerias, a Presidência e a Vice-Presidência estão agora equipadas com veículos modernos, de luxo e zero emissão para compromissos oficiais. Isso é um exemplo simbólico, mas poderoso, de como podemos avançar em direção a uma mobilidade mais sustentável no Brasil. Enquanto não vemos isso nas nossas ruas, é bacana saber que as mudanças estão acontecendo!