Chevrolet S10 Z71 para CNPJ tem desconto de R$ 47,3 mil em setembro

A Chevrolet S10 Z71 está com uma oferta renovada específica para empresas e produtores rurais que optarem pela modalidade de vendas diretas. Essa promoção vai até o dia 30 de setembro e é uma ótima oportunidade para quem precisa de um trabalho pesado nas ruas do Brasil. A S10 é conhecida pelo seu visual descolado, pelo espaço generoso e uma capacidade de carga que pode chegar a 1 tonelada. É o tipo de carro que se destaca no dia a dia, especialmente em serviços que precisam de robustez.

Se você está pensando em comprar uma, as informações sobre como adquirir a picape podem ser obtidas diretamente nas concessionárias. Eles fornecem todos os detalhes sobre a documentação necessária, prazos e opções de financiamento para empresas. É interessante, porque facilita muito a vida de quem precisa desse tipo de veículo no trabalho.

A versão CD Z71 2.8 Turbodiesel AT tem preço sugerido de R$ 314.290, mas para quem tem CNPJ, o valor cai para R$ 266.990 — uma economia de R$ 47.300! Esses preços podem variar dependendo da sua localização, cor do carro, e opcionais. Então, é sempre bom ficar atento às condições da sua região ao pensar na compra.

Entre janeiro e agosto de 2025, a S10 registrou 18.772 unidades vendidas, segundo a Fenabrave. Um desempenho que, apesar de expressivo, ainda deixa a picape atrás da Toyota Hilux, que vendeu 32.093 unidades, e da Ford Ranger, com 21.708 emplacamentos. Quem já teve uma S10 sabe que, mesmo com a concorrência, ela continua sólida.

A linha 2026 da Chevrolet S10 Z71 trouxe um enfoque maior na sustentabilidade, com tecnologias que permitem uma redução de até 84% nas emissões de gases poluentes. Isso é uma ótima notícia para quem se preocupa em dirigir de forma mais consciente. O uso do Arla 32 e um novo sistema de exaustão desenvolvido pela marca são os responsáveis por essa melhoria.

Ainda mantendo a essência que conquistou tantos motoristas, a picape traz o conhecido motor 2.8 Duramax Turbodiesel, que entrega 207 cavalos e um torque de 52 mkgf, sempre acompanhado de um câmbio automático de oito marchas. Essa combinação garante uma experiência equilibrada e força suficiente para várias situações, desde o trânsito pesado até estradas de terra.

A GM também não poupou esforços em trazer melhorias no conforto da cabine. Com ajustes na suspensão, na coluna de direção e em bancos que agora utilizam espumas com densidades diferentes, a proposta é aumentar a ergonomia e o conforto para o motorista e os passageiros. Quem já fez longas viagens a trabalho sabe como esses detalhes podem transformar a experiência ao volante.

Se você está pensando em adquirir a S10 Z71, aqui vai um resumo dos preços e configurações para setembro de 2025:

Chevrolet S10 Z71 para CNPJ em setembro de 2025: