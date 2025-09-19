Jetour entra no mercado europeu com novas apostas

A marca chinesa Jetour, parte do grupo Chery, deu um passo ousado e começou suas operações na Europa, escolhendo a Polônia como seu ponto de partida. Esta fabricante de SUVs chega ao velho continente com três modelos a combustão: o X70 Plus, o Dashing e o T2. Essa estratégia foi esperta, já que evita as tarifas altas de até 45,3% que a União Europeia aplica sobre veículos elétricos produzidos na China.

Os planos da Jetour para se solidificar na Polônia são ambiciosos: o objetivo é ter 30 concessionárias até 2026, em colaboração com a Asian Automotive Distribution Center (AADC). Essa empresa já cuida de outras oito marcas chinesas e coreanas no país, operando com nada menos do que cem lojas. Imagina só o potencial de investimento!

Durante o lançamento em Varsóvia, Yan Jun, vice-presidente executivo da Jetour International, destacou a importância do mercado polonês, que vem crescendo. Nos primeiros meses de 2025, as vendas de automóveis na Polônia aumentaram 5,8%. Essa expansão tem tudo para trazer frutos, e se tudo sair como o planejado, a Jetour pode até pensar em fabricar seus veículos localmente.

O portfólio da Jetour traz o X70 Plus, um SUV para sete pessoas, o Dashing, que é um crossover médio super estiloso, e o T2, um off-road robusto com opção de tração 4×4. Em outros mercados, esses modelos vão além, oferecendo versões híbridas plug-in com motores turbo de 1.5 que já conhecemos. Mas na Polônia, a estreia será apenas com modelos a gasolina.

E se você já ouviu rumores, pode ficar tranquilo: os Jetour não vão demorar a desembarcar por aqui. Os modelos T1 e T2, com um design mais quadradinho, já foram vistos em testes no Brasil. Eles compartilham a plataforma com o Caoa Chery Tiggo 7 e o Jaecoo 7, e até já estão selecionando pessoal para a operação no Brasil.

Presença cada vez maior na Europa

O avanço da Jetour se encaixa numa tendência maior: as marcas chinesas estão conquistando espaço na Europa. No primeiro semestre de 2025, fabricantes como BYD, MG (SAIC), Chery (com suas marcas Omoda e Jaecoo), Xpeng e Leapmotor venderam cerca de 347 mil veículos, com 5,1% de participação no mercado europeu. Isso é quase o dobro do que conseguiram em 2024!

As marcas chinesas miram em mercados estratégicos como Alemanha, França, Espanha, Noruega e Reino Unido. Elas têm levado vantagem com subsídios para eletrificação e preços mais competitivos em relação aos fabricantes locais. Apesar do crescimento acelerado, o caminho ainda tem obstáculos, como expandir redes de pós-venda e conquistar a confiança dos consumidores.

O grande destaque foi a MG, que emplacou 153 mil carros na Europa apenas no primeiro semestre de 2025, um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Reino Unido é o maior mercado para a marca, especialmente pelo sucesso do SUV ZS Hybrid+. E não para por aí: a MG também está conquistando Itália e Espanha, onde as vendas dispararam.

A BYD não ficou para trás e contabilizou 70.500 veículos emplacados na Europa no primeiro semestre, destacando-se também no competitivo setor de elétricos. Outras marcas, como Xpeng, estão ganhando popularidade com modelos como o G6 e P7.

Leapmotor muda o foco

Por outro lado, cada marca ajusta sua estratégia. A Leapmotor, que é amplamente controlada pela Stellantis, começou a produzir seu subcompacto T03 na Polônia, mas já confirmou que a partir de 2026, focará na produção na Espanha. A ideia é criar modelos elétricos mais sofisticados, como o SUV B10 e o hatch B05, que devem atender aos padrões europeus.

Esses novos modelos serão fabricados em Zaragoza, onde já saem do chão veículos como o Opel Corsa e o Peugeot 208. Além disso, a Leapmotor pretende desenvolver uma gigafábrica de baterias de lítio-ferro-fosfato, que representa um investimento significativo no futuro elétrico da empresa.

Assim, no meio de tanta movimentação, as marcas chinesas estão criando um novo cenário na Europa, cada uma com suas táticas e visões. Pode ser que, em breve, você veja um desses modelos brigando em nossas estradas. E, se tem uma coisa que podemos esperar, é que a concorrência vai se tornar ainda mais acirrada, trazendo mais opções para a gente, motorista apaixonado!