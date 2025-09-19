Eliana deixa GNT por programa dominical na Globo

Eliana está prestes a encerrar sua participação no programa “Saia Justa”, exibido pelo GNT, até o fim de 2025. Contudo, a apresentadora não ficará parada: ela já tem um novo projeto na TV Globo, onde irá comandar um programa inédito aos domingos, horário que até este ano era ocupado pelo “The Masked Singer Brasil”, que foi cancelado após quatro temporadas.

Desde sua entrada no “Saia Justa” em 2024, Eliana se destacou em debates sobre cultura, sociedade e comportamento, trazendo uma nova perspectiva para o formato de mesa-redonda voltado para o público feminino. Sua nova atração na Globo será transmitida em um dos horários mais importantes da televisão brasileira, o domingo, um dia estratégico para a audiência familiar.

A apresentadora já possui ampla experiência com programas dominicais, tendo comandado diversas atrações de sucesso durante sua carreira em outras emissoras como SBT e Record. A Globo acredita que essa experiência ajudará a atrair um público diversificado e engajado.

A nova atração está sendo desenvolvida com base em um formato internacional já definido, que terá um número certo de episódios, seguindo um modelo semelhante ao utilizado em “The Masked Singer Brasil”. Ao contrário dos programas anteriores de Eliana, este novo projeto não contará com auditório nem interação direta com o público, buscando uma linguagem mais alinhada a realities e especiais.

A saída de Eliana do “Saia Justa” levanta a questão de quem a substituirá no programa. Cátia Fonseca é um nome cogitado nos bastidores como possível nova apresentadora. Porém, até o momento, não há confirmação oficial sobre essa mudança. Cátia também havia sido considerada para integrar o programa “É de Casa”, após sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, mas esse plano não se concretizou. Agora, sua candidatura ao GNT está em discussão novamente.

Desde que firmou contrato com a Globo, Eliana também foi mencionada como uma possível sucessora de Ana Maria Braga no “Mais Você”, mas Ana Maria continua à frente do programa e não tem planos de deixar o posto. Para manter Eliana em destaque, a Globo decidiu oferecer a ela um programa fixo aos domingos, fortalecendo sua presença na programação e aumentando sua conexão com o público em um horário de ampla visibilidade.

Essas mudanças estão alinhadas com a estratégia da emissora de fortalecer suas atrações aos domingos, que passaram por ajustes recentes, incluindo alterações no “Esporte Espetacular” e no “Domingão com Huck”.