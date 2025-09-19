Os carros mais vendidos até setembro de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada continua reinando absoluta no cenário automotivo brasileiro, sem nenhum sinal de ceder o trono. Até meados de setembro, a picape fabricada em Betim (MG) acumulava 8.256 emplacamentos, o que a coloca confortavelmente à frente do Volkswagen Polo, que ficou com 6.527 unidades. Esses números são frutos da preferência do público, principalmente para quem busca robustez e utilidade no dia a dia.

Logo na sequência, encontramos o popular Hyundai HB20, ocupando a terceira posição com 6.047 vendas. Quase colado, o Fiat Argo aparece logo atrás, com 5.192 carros emplacados. E se você é fã de SUVs, o destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que desponta como líder nesse segmento ao registrar 4.393 Exemplares vendidos.

Novidades no Mercado

Uma surpresa interessante deste mês é o Volkswagen Tera. Ele já atingiu a marca de 3.773 emplacamentos e ficou à frente de concorrentes de peso como o T-Cross e o Hyundai Creta. Quem sabe, com esse ritmo, ele não termina setembro como o SUV mais vendido do Brasil, ameaçando a liderança do Corolla Cross? A disputa está acirrada e cheia de adrenalina!

Falando em Hyundai, o Creta ocupa agora a terceira posição no segmento de SUVs, com 3.741 unidades emplacadas. No quarto lugar, encontramos o destacado Nissan Kicks com 3.572 vendas. Já o Volkswagen T-Cross parece estar perdendo espaço, com apenas 3.368 emplacamentos, especialmente desde que o Tera entrou na jogada.

Sedãs em Alta

No segmento de sedãs, o Chevrolet Onix Plus se mantém firme como o mais vendido do Brasil, com 3.045 unidades. Ele ocupa a 15ª posição no geral, enquanto o Hyundai HB20S ficou em segundo lugar, registrando 2.517 vendas. Se você já enfrentou o trânsito pesado da sua cidade, sabe como um sedã espaçoso e confortável pode fazer toda a diferença em uma viagem longa.

A nova linha da Fiat Toro já começou a se destacar, com 3.051 emplacamentos. Nas picapes médias, a Toyota Hilux também se mantém firme e forte no topo, com 2.498 unidades licenciadas.

Ranking dos Carros Mais Vendidos

Vamos dar uma olhada no ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025. É sempre bom ficar por dentro de quais modelos estão se destacando e por quê.

Fiat Strada – 8.256 Volkswagen Polo – 6.527 Hyundai HB20 – 6.047 Fiat Argo – 5.192 Toyota Corolla Cross – 4.393 Volkswagen Saveiro – 4.174 Chevrolet Onix – 3.941 Volkswagen Tera – 3.773 Hyundai Creta – 3.741 Nissan Kicks – 3.572 Volkswagen T-Cross – 3.368 Chevrolet Tracker – 3.349 Fiat Fastback – 3.216 Fiat Toro – 3.051 Chevrolet Onix Plus – 3.045

Esse ranking, baseado em dados da Fenabrave, nos mostra os queridinhos do mercado. Todos esses modelos têm suas particularidades e apelos, e cada um deles pode ser a escolha certa dependendo das necessidades de cada motorista. Ao rodar pelas ruas com qualquer um desses, a certeza é que sempre há um carro adequado para você!