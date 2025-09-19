Previsão do tempo para sábado (20/09) em Umuarama

Neste sábado, dia 20, a cidade de Umuarama vai registrar um dia bastante ensolarado e com calor intenso. As temperaturas atingirão a máxima de 39,5°C e a mínima será de 23,4°C. O nível de umidade do ar estará em torno de 30%, o que intensifica a sensação de secura no ambiente. Apesar do calor, a visibilidade será excelente, com uma média de 10 km, tornando o dia propício para atividades ao ar livre. No entanto, é importante manter a hidratação, dado o elevado calor.

Os ventos devem soprar de forma moderada, com velocidades que podem chegar a 26,3 km/h. Embora isso possa trazer algum alívio ao calor, as condições atmosféricas continuarão quentes e secas. O índice de radiação ultravioleta será em torno de 2,2, considerado baixo, mas é recomendado usar protetor solar para quem estiver exposto ao sol forte.

No que diz respeito ao ciclo solar, o sol nascerá às 6h24 e se porá às 18h29, garantindo um longo período de luz. A lua estará na fase minguante, com 3% de iluminação, o que significa que sua presença não deverá interferir nas condições da noite. Não há previsão de chuvas ou nuvens significativas, reforçando a estabilidade do tempo no dia.

Para o domingo, dia 21, a previsão indica um ligeiro aumento nas temperaturas, com máxima chegando a 40,1°C e mínima de 24,5°C. Existe uma chance de 75% de chuvas isoladas, o que poderá alterar o cenário seco que se espera para hoje. Além disso, os ventos podem aumentar, alcançando até 44,3 km/h, o que pode trazer mudanças nas condições atmosféricas e a possibilidade de pancadas de chuva.

Fique atento às atualizações sobre a previsão do tempo, pois as condições podem mudar rapidamente.