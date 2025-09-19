Governo sugere simplificação da habilitação de veículos

O Brasil pode estar a um passo de uma revolução na formação de motoristas. O Ministério dos Transportes apresentou uma proposta que pode mudar tudo: a ideia é deixar de lado a obrigatoriedade das autoescolas para quem quer tirar a CNH. Isso mesmo, a intenção é tornar o acesso à habilitação mais barato e mais fácil! Mas, claro, essa mudança não passou despercebida e já está dando o que falar.

Conhecida como “CNH Para Todos”, a proposta permite que cada candidato escolha o seu jeito de se preparar. Você pode estudar por conta própria, optar por cursos online ou até contratar instrutores independentes. As provas teóricas e práticas continuam obrigatórias, mas o caminho para chegar até lá pode ficar mais tranquilo. Imagine poder decidir como e onde aprender a dirigir, né?

O anúncio inicial veio do ministro Renan Filho em julho, e a discussão já está esquentando nas audiências públicas e nas conversas no Congresso. Especialistas, deputados e representantes do setor estão avaliando o que essa mudança pode significar tanto para a segurança nas estradas quanto para as autoescolas, que estão em alerta!

A ideia do governo é que essa flexibilização diminua o preço da CNH, que atualmente pode variar de R$ 3 mil a R$ 4 mil, sendo que cerca de R$ 2,5 mil vão direto para as autoescolas. Começando pelas categorias A e B, a proposta também visa simplificar algumas exigências que têm gerado dor de cabeça, como o uso de simuladores e veículos adaptados. Você que já passou por essas etapas sabe como isso pode ser complicado.

Porém, nem todo mundo está de acordo com a ideia. Entidades do setor, como a Feneauto, o Sindicfc e a Abrauto, levantaram a bandeira de alerta. Eles argumentam que a abertura para instrutores autônomos, sem a estrutura mínima, pode colocar em risco a qualidade da formação dos novos motoristas. E isso ainda pode resultar na perda de muitos empregos e bilhões em perdas anuais.

Além disso, especialistas em segurança no trânsito estão preocupados com essa mudança. Celso Mariano, um nome respeitado na área, já advertiu que a lacuna deixada pelas autoescolas pode aumentar a imprudência e, consequentemente, os acidentes. Afinal, uma boa educação no trânsito é essencial para garantir a segurança de todos.

Ainda não há um projeto de lei definitivo sobre o assunto. Questões como os exames teóricos e práticos, a formação de instrutores autônomos e até o uso de veículos automáticos ou elétricos estão sendo analisadas. O governo tem a opção de aprovar essa medida através de um ato executivo, evitando a passagem pelo Congresso.

O secretário da Senatran, Adrualdo Catão, já mostrou apoio à proposta, destacando que a flexibilização pretende democratizar a CNH. Assim, o candidato poderia escolher estudar por conta própria ou apenas contratar aulas caso isso fosse necessário, adaptando a preparação ao seu estilo e bolso.

No final das contas, o desafio está em equilibrar a acessibilidade da CNH e a segurança no trânsito. A decisão final ainda está nas mãos dos debates e ajustes que vão definir como será a formação de motoristas sem a exigência das autoescolas. Afinal, quem não sonha em ter um acesso mais fácil à liberdade de dirigir?