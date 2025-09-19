BYD oferece desconto de até R$ 20 mil em modelos Song Pro e Plus

A BYD está realizando até o dia 20 de setembro a Semana dos Super-Híbridos, uma iniciativa perfeita para quem está de olho em um SUV que combina tecnologia elétrica e combustível tradicional. Os modelos da linha Song estão no centro das atenções, trazendo condições bem especiais para a galera que quer entrar no mundo dos híbridos plug-in.

O destaque dessa campanha vai para o Song Pro GS, que está com um bônus de R$ 10 mil na troca de usados. Além disso, ele vem com película antivandalismo, que é sempre uma mão na roda para quem se preocupa com a estética do carro. E para a nova linha 2026, a cor Preto Cosmos e o pacote ADAS 2 chegam para elevar a segurança e inteligência na hora de dirigir.

O Song Plus também se renova em 2026, com um visual mais atualizado e recursos de conectividade que deixam tudo mais prático. Durante essa campanha, ele também vem com um bônus de R$ 10 mil e seguro gratuito, o que já ajuda bastante a pensar na proteção do veículo.

Agora, se você está na dúvida entre os modelos, a versão Premium é tentadora: ela oferece uma supervalorização do seu usado em R$ 20 mil e financiamento com taxa zero. Isso sem perder os recursos de segurança e tecnologia que a linha 2026 já promete.

E uma boa notícia para quem gosta de viajar: todos os modelos super-híbridos vêm com um carregador portátil de brinde e a garantia estendida, que vale oito anos para a Bateria Blade e seis anos para o carro, ambos sem limite de quilometragem. Isso dá uma paz de espírito e tanto, não acham?

A BYD já está com mais de 190 concessionárias pelo Brasil, então as condições estão disponíveis em várias partes do país. E quem quiser trocar um usado por um novo da marca pode contar com a Política de Recompra Garantida, que garante receber pelo menos 80% da tabela FIPE na troca.

Com tantas vantagens na mesa, fica claro que a BYD está investindo forte para popularizar os híbridos plug-in no nosso cenário automotivo. É uma oportunidade valiosa para quem quer aliar inovação, segurança e economia nas estradas!