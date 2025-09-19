Ford Bronco Sport tem aumento de R$ 10 mil após reestilização

A Ford está mexendo na sua estratégia para o Bronco Sport aqui no Brasil. Depois de lançar uma versão nova em junho, sem aumentar o preço, agora a marca anunciou um reajuste de R$ 10 mil, trazendo o valor do SUV para R$ 270 mil. E não é só isso: vem com novidades de design e equipamentos que vão agradar os amantes de aventura.

O Bronco Sport 2025 agora só vai ser vendido na versão Badlands, tirando de cena a antiga Wildtrak. Visualmente, o modelo teve um upgrade bacana, com uma nova grade frontal, para-choque reestilizado, alargadores de para-lamas e um rack no teto renovado. O protetor frontal de aço, que tem ganchos de reboque, ficou ainda mais destacado. Quem curte off-road com certeza vai achar isso bem legal.

Na traseira, as mudanças continuam. O SUV agora tem um spoiler revisado e um para-choque atualizado, além da abertura independente do vidro em relação à tampa do porta-malas. Apesar das mudanças, o espaço no porta-malas continua generoso, com 482 litros de capacidade e um organizador interno bem útil para quem vai pegar a estrada ou fazer um piquenique.

O interior do Bronco Sport Badlands 2025 passou por uma verdadeira repaginada. Agora, a central multimídia tem 13,2 polegadas, suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e conta com um quadro de instrumentos digital de 12,3″. Os bancos são novos, têm ajuste elétrico e função memória — tudo para trazer mais conforto durante as longas viagens. E não para por aí: o volante agora é aquecido e o console foi todo revisado.

Nos equipamentos de série, você vai encontrar um sistema de som B&O com 10 alto-falantes, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado e mais um montão de tecnologia para garantir sua segurança. Isso tudo, aliado a um sistema de frenagem autônoma e nove airbags, faz com que quem está no volante se sinta mais protegido.

O motor continua sendo o 2.0 turbo Ecoboost, com 253 cv e 38,7 kgfm de torque. Ele vem com câmbio automático de oito marchas e tração integral. A Ford deu uma ajustada na admissão e escape, priorizando mais torque nas rotações baixas, mas sem mexer no desempenho máximo, que é sempre um divisor de águas para quem ama acelerar.

Para quem gosta de performance, o Bronco Sport faz de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e chega a uma velocidade máxima de 180 km/h. O consumo é razoável, com 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Números um pouco diferentes da linha 2024, mas ainda assim, bastante competentes para um SUV com essa capacidade off-road.

Disponível em sete cores, o Bronco mantém detalhes práticos como abridor de garrafas e compartimentos bem funcionais. A combinação do design atualizado, com tecnologias avançadas e conforto, faz do Bronco Sport uma excelente escolha para quem quer tanto um carro para a cidade quanto um confidente para as aventuras.