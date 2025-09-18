Globo avalia Giullia Buscacio para novela de Walcyr Carrasco

A TV Globo está realizando ajustes no elenco da novela “Quem Ama Cuida”, que está programada para estrear em maio de 2026. Esta nova produção é escrita por Walcyr Carrasco e promete ser uma das grandes apostas da emissora no horário das 21h.

Um dos principais nomes que estava em negociação, Camila Queiroz, que está grávida de sete meses e em conversas para a continuidade da série “Beleza Fatal” na HBO Max, não conseguiu acertar sua participação. Com a saída de Camila, novos nomes estão sendo considerados para um dos papéis centrais da trama. Entre as possibilidades, Giullia Buscacio aparece como forte candidata, o que significaria que ela deixaria o elenco da série “Vidas Paralelas”, também criada por Carrasco.

Além de Giullia, Agatha Moreira já está confirmada como uma das protagonistas. A atriz retornará a trabalhar com Walcyr Carrasco após ter participado de várias produções de sucesso, como “Verdades Secretas” em suas duas temporadas, “A Dona do Pedaço” e “Terra e Paixão”.

O elenco está em construção, e nomes como Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira também estão sendo considerados para a nova novela. O veterano Reginaldo Faria é mais um ator que está sendo avaliado para integrar o elenco sob a direção de Walcyr Carrasco.

No que diz respeito à equipe de roteiristas, Wendell Bendelack, que já trabalhou com Cláudia Souto em produções anteriores, estará dando suporte a Walcyr no desenvolvimento dos episódios.

A direção artística de “Quem Ama Cuida” ficará a cargo de Amora Mautner. A novela substituirá “Três Graças”, que tem estreia marcada para outubro e vai ao ar na faixa de horário onde atualmente está “Vale Tudo”, em sua edição especial. Assim, “Quem Ama Cuida” começará a ser exibida no principal horário de teledramaturgia da emissora a partir do primeiro semestre de 2026.