Ram Dakota 2027 terá duas versões no Brasil; saiba mais

A Ram está se preparando para fazer um grande retorno ao mercado de picapes médias com um modelo inédito que deve chegar ao Brasil no começo de 2026, como linha 2027. Essa nova caminhonete, que vai conversar olho no olho com nomes como Chevrolet S10 e Ford Ranger, vai compartilhar a base com a Fiat Titano, mas com seu próprio estilo e um toque de tecnologia super moderna.

Em agosto, foi apresentado o conceito da nova picape, e já deu para perceber que a frente vai ser uma verdadeira exclusividade da Ram. Com faróis de LED em formato duplo e uma grade imponente com o logotipo bem centralizado, é uma caminhonete que vai se fazer notar. A carroceria vai manter alguns elementos da Titano, como as portas e o design dos para-lamas, mas com um ajuste que promete mais largura e presença.

Interior Moderno e Confortável

Por dentro, a Ram promete um visual que lembra a Changan Hunter. O painel terá duas telas digitais interligadas, e um console central que promete ser bem espaçoso, contando com carregamento por indução para seus gadgets. E quanto ao câmbio, nada de alavanca tradicional! O seletor vai ser giratório, trazendo essa modernidade que a gente adora.

De acordo com informações do jornalista Marlos Ney Vidal, a picape chegará ao mercado brasileiro em duas versões: Big Horn e Laramie Night Edition. Ambas contarão com um motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 43,9 kgfm de torque, além de um câmbio automático de 8 marchas e tração 4×4. Com isso, a Ram quer garantir uma boa performance e conforto que a gente espera de uma picape desse porte.

Produzida na Argentina

A produção será em Córdoba, na Argentina, e a nova caminhonete vai ser uma irmã da Titano, mas com visual e detalhes que a tornam única. Lanternas em LED, uma tampa da caçamba com mola a gás e molduras adicionais nos para-lamas fazem parte do pacote. O conceito Nightfall já dá uma boa prévia do que esperar na versão final.

O modelo se apoiará na plataforma STLA Frame, que permitirá uma flexibilidade incrível para motores a combustão, híbridos ou até elétricos. Embora o desempenho de reboque e carga útil dê uma leve queda em relação à Ram 1500, o desempenho da Dakota promete ser satisfatório quando comparado a rivais como a Toyota Tacoma e a Chevrolet Colorado.

Nos Estados Unidos, a Ram deve optar por um formato semelhante ao da Toyota, oferecendo o modelo apenas em cabine dupla e possivelmente com outro nome. Em relação ao preço, a expectativa é que ele inicie em torno de US$ 30 mil, um valor bem competitivo que almeja conquistar os consumidores do segmento médio.

Esse projeto faz parte de um investimento robusto de US$ 385 milhões da Stellantis, e já trouxe a Titano à vida na Argentina. Com acabamento superior, tecnologia moderna e um design incrível, a nova Ram Dakota será uma peça chave na volta da marca ao mercado de picapes médias, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026. É um modelo que promete dar o que falar nas ruas!