As 10 picapes mais vendidas até setembro de 2025

A Fiat Strada continua reinando absoluta entre as picapes no Brasil, e não é por menos. De acordo com os números da Fenabrave até o dia 17 de setembro, a Strada emplacou impressionantes 7.706 unidades. Para você ter uma ideia, essa marca é mais que o dobro da Volkswagen Saveiro, que ficou em segundo lugar, com 3.821 vendas no mesmo período.

Se você ainda não conferiu a nova Fiat Toro, vale a pena dar uma olhadinha! A linha 2026 chegou com um visual renovado, especialmente na frente, que lembra um pouco o Grande Panda. Ela fez bonito também, com 2.810 unidades vendidas. A boa e velha Toyota Hilux garantiu a quarta posição entre as picapes médias, somando 2.332 unidades. Essas estatísticas mostram que o pessoal gosta mesmo do que essas marcas têm a oferecer.

Logo atrás, está a Chevrolet S10 que, com 1.659 unidades, se destacou como a segunda picape média mais vendida. Isso sem contar a Ford Ranger, que também teve um desempenho sólido, com 1.502 emplacamentos. Para quem está sempre de olho nas novidades e no mercado, a variação de modelos e suas vendas é sempre algo interessante.

A Chevrolet Montana ficou com a sétima posição entre as picapes intermediárias, emplacando 1.202 unidades, seguida pela Ram Rampage, que vendeu 991 unidades e ficou em oitavo lugar. Na sequência, temos a Mitsubishi Triton com 642 unidades. E fechando o top 10, a Renault Oroch, que registrou 441 unidades. É bacana notar como cada modelo tem seu espaço e seu público.

Por isso, fica a dica: se você está pensando em trocar de picape ou até mesmo só arrumar defuntada da garagem, é sempre bom olhar de perto essa lista. Com tantas opções e vendas aquecidas, sempre temos algo novo surgindo no mercado!