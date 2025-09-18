Mundo Automotivo

Os 10 SUVs mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Os 10 SUVs mais vendidos até dia 17 de setembro de 2025
Crédito da imagem: Montcar Veículos Fortaleza

O Toyota Corolla Cross continua reinando como o SUV mais querido do Brasil! De acordo com os números da Fenabrave até 17 de setembro, ele emplacou impressionantes 4.051 unidades. Com isso, mantém uma boa margem sobre o Volkswagen Tera, que ficou em segundo lugar com 3.515 carros vendidos.

Seguindo nessa pista, o Volkswagen Tera está firme em sua posição, totalizando 3.413 unidades comercializadas e acumulando 49.100 no total de 2025. Já o Nissan Kicks, que já foi queridinho de muitos, aparece na quarta posição, vendendo 3.289 unidades. Isso tudo enquanto o Volkswagen T-Cross caiu para quinto lugar, com 3.198 emplacamentos, provavelmente por conta da chegada do Tera.

Falando em diversidade de modelos, o Chevrolet Tracker vem logo atrás na sexta posição, com 3.105 unidades em setembro. O Fiat Fastback não fica atrás e ocupa o sétimo lugar, com 2.978 unidades vendidas. Lembrando que quem já gastou horas no trânsito sabe como um bom carro pode fazer toda a diferença nessa rotina.

Na oitava posição, temos o Jeep Compass, que registrou 2.412 unidades. É um SUV bastante respeitado e com presença marcante nas ruas. E não podemos esquecer do Jeep Renegade, que, apesar de ser um pouco menos popular, apareceu na nona posição com 2.393 unidades, já o Honda HR-V completou o top 10 com 2.381 unidades.

É um ranking bem dinâmico, mas o Corolla Cross realmente se destacou. Vamos conferir os números dessa lista de SUV:

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

PosiçãoModeloVendasAcumulado de 2025
1Toyota Corolla Cross4.05148.745
2Volkswagen Tera3.51513.666
3Hyundai Creta3.41349.100
4Nissan Kicks3.28937.571
5Volkswagen T-Cross3.19864.454
6Chevrolet Tracker3.10542.264
7Fiat Fastback2.97839.386
8Jeep Compass2.41239.597
9Jeep Renegade2.39330.002
10Honda HR-V2.38142.499

E assim seguimos acompanhando quais SUVs estão fazendo sucesso por aqui, mostrando que o mercado automotivo brasileiro é sempre cheio de surpresas e novas preferências!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor