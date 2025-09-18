Os 10 SUVs mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe

O Toyota Corolla Cross continua reinando como o SUV mais querido do Brasil! De acordo com os números da Fenabrave até 17 de setembro, ele emplacou impressionantes 4.051 unidades. Com isso, mantém uma boa margem sobre o Volkswagen Tera, que ficou em segundo lugar com 3.515 carros vendidos.
Seguindo nessa pista, o Volkswagen Tera está firme em sua posição, totalizando 3.413 unidades comercializadas e acumulando 49.100 no total de 2025. Já o Nissan Kicks, que já foi queridinho de muitos, aparece na quarta posição, vendendo 3.289 unidades. Isso tudo enquanto o Volkswagen T-Cross caiu para quinto lugar, com 3.198 emplacamentos, provavelmente por conta da chegada do Tera.
Falando em diversidade de modelos, o Chevrolet Tracker vem logo atrás na sexta posição, com 3.105 unidades em setembro. O Fiat Fastback não fica atrás e ocupa o sétimo lugar, com 2.978 unidades vendidas. Lembrando que quem já gastou horas no trânsito sabe como um bom carro pode fazer toda a diferença nessa rotina.
Na oitava posição, temos o Jeep Compass, que registrou 2.412 unidades. É um SUV bastante respeitado e com presença marcante nas ruas. E não podemos esquecer do Jeep Renegade, que, apesar de ser um pouco menos popular, apareceu na nona posição com 2.393 unidades, já o Honda HR-V completou o top 10 com 2.381 unidades.
É um ranking bem dinâmico, mas o Corolla Cross realmente se destacou. Vamos conferir os números dessa lista de SUV:
Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|Acumulado de 2025
|1
|Toyota Corolla Cross
|4.051
|48.745
|2
|Volkswagen Tera
|3.515
|13.666
|3
|Hyundai Creta
|3.413
|49.100
|4
|Nissan Kicks
|3.289
|37.571
|5
|Volkswagen T-Cross
|3.198
|64.454
|6
|Chevrolet Tracker
|3.105
|42.264
|7
|Fiat Fastback
|2.978
|39.386
|8
|Jeep Compass
|2.412
|39.597
|9
|Jeep Renegade
|2.393
|30.002
|10
|Honda HR-V
|2.381
|42.499
E assim seguimos acompanhando quais SUVs estão fazendo sucesso por aqui, mostrando que o mercado automotivo brasileiro é sempre cheio de surpresas e novas preferências!