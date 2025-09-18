“Meu coração é teu” pode ser exibida às 17h30 no SBT

A partir de segunda-feira, 22 de setembro, o SBT fará uma alteração em sua programação. O programa jornalístico Aqui Agora, que antes ocupava a faixa do horário nobre, será exibido às 17h30. Para preencher o horário nobre, a emissora irá transmitir mais uma reprise da novela Coração Indomável, que será exibida apenas nas regiões sem programação regional, logo após o SBT Brasil.

Essa mudança faz parte de uma estratégia do SBT para tentar aumentar a audiência e testar a aceitação de ter uma novela no final da tarde. Se a reprise de Coração Indomável tiver uma performance satisfatória nas medições de audiência, a emissora planeja substituir Aqui Agora por uma novela de exibição nacional, que deverá ser exibida entre 17h30 e 18h30. A novela mais forte na disputa para ocupar esse horário é Meu Coração é Teu. Essa mudança poderia resultar em um duplo bloco de novelas, que se conectaria ao jornal nacional da emissora.

Sinopse e personagens principais de “Meu Coração é Teu”

Meu Coração é Teu é uma novela mexicana que narra a história de Ana Leal. Após perder sua casa, Ana começa a trabalhar como governanta na mansão de Fernando Lascuráin, um empresário viúvo com sete filhos. A trama mistura situações cômicas e dramáticas, enquanto Ana se torna uma figura afetiva importante para as crianças, ao mesmo tempo em que enfrenta as intrigas de Isabela, ex-noiva de Fernando, que tenta tirá-la do caminho.

Os personagens principais são:

Ana Leal : a protagonista, uma mulher carismática que assume a responsabilidade pela casa dos Lascuráin.

: a protagonista, uma mulher carismática que assume a responsabilidade pela casa dos Lascuráin. Fernando Lascuráin : um pai viúvo que busca reorganizar sua vida e a de seus filhos.

: um pai viúvo que busca reorganizar sua vida e a de seus filhos. Isabela : a ex-noiva de Fernando, que faz de tudo para se reaproximar dele e afastar Ana.

: a ex-noiva de Fernando, que faz de tudo para se reaproximar dele e afastar Ana. Os sete filhos de Fernando: Fanny, Nando, Alicia, Sebastião, os gêmeos Alex e Guille, e Luz, conhecidos por serem desafiadores com as empregadas anteriores.

Acesso ao horário nobre

A estratégia do SBT é que Coração Indomável sirva como uma rampa de audiência, criando uma transição para o horário nobre. A emissora também pretende manter janelas para conteúdos locais onde há produção regional, ao mesmo tempo que busca unificar a experiência de programação nas outras regiões. Se os números de audiência se forem positivos, isso permitirá ao canal a flexibilidade de estabelecer uma novela fixa antes do SBT Brasil.