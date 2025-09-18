Toyota realiza recall de quase 600 mil veículos nos EUA

A Toyota acaba de anunciar um recall que atinge mais de 591 mil veículos nos Estados Unidos. E o motivo é sério: uma falha no painel de instrumentos que pode deixar informações essenciais sem exibição. Isso, como você pode imaginar, aumenta o risco de acidentes e deixa todos, tanto autoridades quanto proprietários, bastante preocupados.

Os modelos mais afetados incluem os queridinhos do público, como o RAV4, Camry, Corolla, Grand Highlander e até alguns Lexus, como o LS, RX e TX. O problema está ligado ao software do painel, que pode dar aquele famoso "branco" na hora de ligar o carro.

Se você já teve a experiência de olhar para o painel e ver tudo escuro, sabe como isso pode ser angustiante. Durante a partida, há o risco de o display de 12,3 polegadas não acender ou ficar completamente em branco. Se isso acontecer, você não conseguirá ver a velocidade, os alertas de freio ou até os avisos de pressão dos pneus. São informações essenciais para dirigir com segurança.

A boa notícia é que a Toyota já começou a enviar cartas aos proprietários afetados, e essas notificações devem chegar até 20 de outubro de 2025. As concessionárias também receberão orientações para atualizar o software sem cobrar nada dos clientes. Então, se você é um dos sortudos que tem um desses modelos, é só ficar de olho no correio!

Além desse recall, a Toyota está lidando com outro problema que envolve cerca de 95 mil veículos elétricos, incluindo o bZ4X, o Lexus RZ e o Subaru Solterra, que foram produzidos entre 2023 e 2025. O defeito está ligado a um degelo defeituoso em sua plataforma compartilhada. Um detalhe interessante: o bZ4X lidera esse recall com quase 41,5 mil unidades afetadas.

As vendas desses modelos estão suspensas até que tudo esteja reparado. Vale sempre lembrar que a segurança em nossas viagens deve ser prioridade, e um pequeno descuido pode custar muito. Se o seu veículo está entre os listados, é bom entrar em contato com uma concessionária autorizada para fazer a atualização do software gratuitamente. A Toyota até disponibilizou uma linha direta para tirar dúvidas: 1-800-331-4331.

Os números oficiais do recall são:

Toyota: 25TB07 e 25TA07

Lexus: 25LB04 e 25LA04

Subaru: WRD-25

É sempre importante ficar atento a essas convocações para garantir a segurança de todos no trânsito!