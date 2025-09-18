VW Tera 2026 tem bônus de até R$ 5.000 em ofertas

O Volkswagen Tera chegou com força total e, desde seu lançamento em 25 de maio, fez as montadoras ficarem de olho. Sabe aquela sensação boa de querer muito um carro? Pois é, a demanda superou todas as expectativas! Agora, alguns meses depois, as coisas estão se organizando e a marca já está oferecendo o SUV com condições atrativas de compra.

Focando nas versões Comfort e High 1.0 AT, que são as mais desejadas, a Volkswagen anunciou uma promoção imperdível. Até o fim de setembro, você pode aproveitar taxa zero e supervalorização do seu carro usado. Isso mesmo, na troca, dá para reduzir até R$ 5.000 do preço de tabela! É uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro.

Versão Comfort: Praticidade e Estilo

A versão Comfort, com preço de R$ 128.890, não faz feio. Ela vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado manual, seis airbags e até frenagem autônoma. Um diferencial é que ela já tem um câmbio automático Aisin de seis marchas, que ajuda bastante no dia a dia. Imagine a facilidade em parar no trânsito, sem o estresse de ter que trocar de marcha o tempo todo! Além disso, essa versão inclui rodas de liga leve de 16”, apoio de braço para o motorista e, claro, acabamentos diferenciados nos bancos. Para completar, tem chave presencial com partida por botão e tomadas USB tipo C, bem modernas para os gadgets.

High 1.0 AT: O Topo da Linha

Agora, se você quer algo ainda mais top, a versão High é a escolha certa. Por R$ 141.890, você leva um SUV com rodas de 17” e pneus 205/55. O painel de instrumentos digital de 10,25” dá um toque muito bacana ao interior. Ah, e já pensou em ter luzes ambiente sob a central multimídia? Detalhes que fazem toda a diferença na hora de dirigir. Para quem adora tecnologia, vem com sensor de estacionamento dianteiro e função “um toque” nos vidros elétricos. E se você curte personalizar, ainda pode optar por um teto com pintura em preto contrastante.

Troca do Usado: Como Funciona

Para aproveitar essa valorização na troca, é necessário que o veículo usado seja de 2012 a 2024 e que tenha no máximo 10.000 km rodados por ano. Isso faz sentido, levando em conta o uso médio dos carros hoje em dia. E não esqueça: precisa ter o Documento Único de Transferência em seu nome para realizar a troca.

Números do Motor

Sob o capô, tanto a versão Comfort quanto a High contam com um motor 1.0 TSI que entrega 109/116 cv e 16,8 kgfm de torque. O câmbio automático de seis velocidades Aisin traz uma experiência suave, e o consumo é bem satisfatório: 12,2 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada se você optar por gasolina. Com etanol, os números são 8,6 km/l e 10,3 km/l, o que ainda é bastante interessante para um SUV no mercado.

Cores e Medidas

E, para deixar tudo ainda mais personalizado, o Tera tem seis opções de cores. O Preto Ninja não tem custo extra, enquanto o Branco Sólido adiciona R$ 900. As metálicas, como o Vermelho Hypernova e o Azul Ártico, vêm com um acréscimo de R$ 1.750.

Em termos de medidas, o Tera é bem espaçoso. Com 4.151 mm de comprimento e 2.566 mm de entre-eixos, ele mantém uma boa proporção, igual ao Polo e Nivus. A altura de 1.504 mm dá aquele visual de SUV robusto, e sua largura de 1.777 mm (sem contar os retrovisores) transmite segurança. O porta-malas, com 350 litros, é ideal para viagens de família ou compras no mercado.

O Volkswagen Tera chegou para impressionar, tanto na aparência quanto na performance e nas condições oferecidas. Agora é só aproveitar a estrada!