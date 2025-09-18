Dacia lança picape compacta baseada no Duster

Picapes médias e grandes, como a Ford F-150, Chevrolet Silverado e Toyota Tacoma, realmente não jogam no mesmo time das ruas apertadas da Europa. O que aconteceu? A Dacia percebeu esse espaço e lançou uma versão inédita do Duster em forma de picape. O modelo chega para ser uma alternativa urbana, oferecendo mais praticidade do que robustez.

Esse novo utilitário foi desenvolvido na Romênia, em parceria com a empresa Romturingia, e aparece no mercado como Duster Pick-Up. A Duster mantém quase todas as proporções do SUV original, mas com uma adaptação: o teto foi cortado após a coluna D, dando espaço para uma caçamba bem compacta.

Agora, essa caçamba tem revestimento plástico e suas medidas são de cerca de 1 metro por 1 metro, com uma capacidade de 430 kg. Isso faz dela algo mais parecido com um porta-malas aberto, se distanciando da proposta da conhecida Renault Oroch, que já conhecemos bem por aqui.

Falando das versões, a Duster Pick-Up oferece três opções de acabamento: Expression, Extreme e Journey. E a boa notícia é que ela traz os mesmos equipamentos que encontramos no SUV. Equipamentos como multimídia, câmera de ré, sensores de estacionamento e até bancos traseiros com apoio de braço estão na lista.

Sobre o desempenho, a Duster Pick-Up vem com duas motorizações híbridas: uma é um 1.6 aspirado de 140 cv e a outra é um motor 1.2 turbo de três cilindros com sistema leve, com 130 cv e tração integral. Isso é interessante, já que para o dia a dia urbano, um motor adaptável pode fazer toda a diferença.

Quando a gente coloca a Duster ao lado da Oroch, a diferença de tamanho é clara. A Oroch, com seus 4,71 metros, é bem maior que os 4,34 metros da versão romena, que foi projetada especificamente como picape. A caçamba da Oroch é consideravelmente mais ampla e prática, perfeita para quem precisa de espaço tanto para trabalho quanto para lazer, enquanto a Duster Pick-Up foca em um estilo mais urbano.

No final das contas, a Duster Pick-Up preenche um nicho interessante e atende bem as necessidades de quem busca um veículo mais compacto e eficiente para pequenas transportes. Sem a robustez que você esperaria de uma picape tradicional para cargas pesadas, ela se posiciona como uma escolha mais leve e prática, enquanto a Oroch continua sendo a verdadeira representante das picapes no Brasil.