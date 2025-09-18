Dentista Juliana Furquim é presa por posse de medicamentos falsos

Curitiba – Dentista é presa por uso de medicamentos falsificados

Em Curitiba, a dentista Juliana Furquim, que tem um consultório de alto padrão em um bairro nobre e quase 80 mil seguidores nas redes sociais, foi presa nesta terça-feira (16) durante uma operação da Polícia Civil do Paraná. Ela foi detida em flagrante por usar medicamentos falsificados e por desobediência, juntamente com seu sócio.

Juliana é natural de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e tem mais de 13 anos de experiência na área. Na capital paranaense, ela fundou o Instituto Furquim, onde oferecia uma variedade de tratamentos odontológicos e estéticos, como facetas de resina e harmonização facial.

Formada pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO-RJ), ela possui diversas especializações na área. Suas qualificações incluem bichectomia, lipoaspiração mecânica de papada, e uma série de cursos em rejuvenescimento facial e procedimentos estéticos reconhecidos.

A investigação que levou à sua prisão começou após denúncias de pacientes, que relataram problemas sérios decorrentes dos procedimentos realizados em seu consultório. Algumas vítimas descreveram suas experiências em um programa local, mencionando sequelas e problemas que não foram tratados adequadamente. Frases como “parecia roupa que você costura em casa” e “o que era para ser um sonho virou um pesadelo” ilustraram a insatisfação dos clientes.

Conforme a delegada Aline Manzatto, a fiscalização contou com o apoio da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia. Durante a operação, a dentista inicialmente tentou impedir a entrada das autoridades no consultório. No entanto, após a ameaça de arrombamento, a situação foi contornada por um sócio que abriu a porta.

No interior do Instituto Furquim, estava uma paciente se preparando para uma lipo de papada. A fiscalização revelou a presença de medicamentos cujas origens não puderam ser verificadas, o que levantou preocupações sobre a saúde das pacientes. A delegada destacou que a medicação falsificada pode ter contribuído para os problemas de saúde reportados.

Com a apreensão dos produtos, Juliana e seu sócio foram presos pela polícia. Após a prisão, a defesa da dentista informou que acompanhará o caso, mas que suas manifestações serão feitas apenas nos autos do processo.

Na manhã de quinta-feira (18), foi divulgado que Juliana havia sido liberada da custódia, mas detalhes sobre a continuidade do caso ainda não foram confirmados pelas autoridades.