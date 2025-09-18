carro caro: pode ser que você não seja o público-alvo

A Renault Argentina acabou de lançar o novo Koleos 2025 e chamou a atenção com um evento triplo. O CEO da marca, Pablo Sibilla, foi o rosto da apresentação, que começou em agosto e culminou em um grande evento no Faena Art Center na última terça-feira. E já sabemos como esses lançamentos movimentam as redes sociais, não é mesmo? O burburinho no Twitter começou no dia 17 e seguiu forte na manhã seguinte.

Em interações pelo Twitter, Sibilla respondeu perguntas sobre o preço do Koleos, que varia de 77,9 milhões a 85,9 milhões de pesos — algo em torno de R$ 280 mil a R$ 308,8 mil. E, claro, sempre que um carro novo aparece no mercado, surgem as críticas. Para nossa surpresa, muitos argentinos não curtiram as rodas grandes e o perfil baixo dos pneus. E se você já viajou bastante, sabe que pneus inadequados podem ser uma dor de cabeça, especialmente nas estradas mais desafiadoras.

Entre os comentários, uma pessoa questionou como a marca planejava vender unidades a esses preços. Sibilla respondeu que, em uma pré-venda de 30 unidades, foram vendidas 100 em menos de uma semana! Isso deixa claro que, para quem achar caro, talvez não sejam o público-alvo do Koleos. E, convenhamos, cada um tem seu gosto e suas prioridades.

Outro tópico que gerou debate foi a inclusão de uma roda sobressalente. Quem já teve problemas na estrada sabe como isso pode salvar o dia. Sibilla explicou que é uma roda temporária e recomendou calma nas aventuras pela famosa Ruta 40, uma via cheia de desafios.

### Renault: Estilo Digital

Sibilla não é um CEO qualquer. Ele se destaca no mercado argentino por usar ativamente suas redes sociais. Recentemente, compartilhou detalhes dos bastidores do lançamento, mostrando um pouco do que rola por trás das câmeras. Ao reservar quartos para se preparar, ele reclamou da falta de atenção no serviço do hotel. Um toque de leveza e sinceridade que muitos apreciariam. Afinal, quem gosta de esperar, não é?

Esse evento fez barulho e trouxe à tona questões que vão muito além da apresentação de um novo carro. Dá uma olhada, porque o Koleos pode ser uma opção interessante se você está na disputa por um SUV que traz inovação e uma pitada de estilo.